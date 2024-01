Rodriguinho dançando e 'clima quente' entre brothers marcam quinta festa do BBB 24; veja resumo

A noite e a madrugada foram animadas na casa do Big Brother Brasil 24. Os brothers e as sisters curtiram a quinta festa da edição, que começou nessa quarta-feira (24), ao som da banda Jota Quest. As músicas românticas do grupo marcaram a aproximação entre Leidy Elin e Juninho. Um dos momentos mais comentados das redes sociais foi o fato de o cantor Rodriguinho ter dançando ao som dos mineiros.

O Jota Quest comemorou 25 anos de carreira no palco do BBB 24, e o vocalista Rogério Flausino celebrou: "Estou feliz demais de estar aqui". O grupo mineiro apresentou uma música nova em parceria com Vitor Kley.

Um destaque do show foi o momento que o cantor Rodriguinho cantou "Amor Maior". O brother ganhou críticas nos últimos eventos da casa por, simplesmente, ficar parado nos shows, como no da cantora Ludmilla.

Durante apresentação musical, os participantes do BBB 24 ainda cantaram o sucesso "Só Hoje". Flausino relembrou que a faixa é de 2002 e Wanessa comentou: "No auge da minha paixão com a pessoa que estou hoje".

Quase saiu um beijo

Legenda: Leidy Elin fugiu das investidas de Juninho na festa do BBB 24 Foto: Reprodução/TV Globo

Juninho fez uma dança ousada na frente de Leidy Elin, que estava sentada. O brother se aproximou da trancista dançando com um morango na boca. A princípio, a sister negou, mas acabou cedendo e mordeu a fruta.

O motoboy foi aconselhado por Davi a se distanciar de Leidy: "Vai ficar feio para você". Em outro momento, Leidy Elin e Juninho voltaram a dançar grudadinhos. A sister ainda elogiou o carioca: "Cheiroso".

Outro momento "quente" entre os confinados foi quando Marcus Vinicius puxou Yasmin pela cintura, colocou a sister no colo e ela reagiu: "Se você fosse hétero...".

Deniziane e Matteus também curtiram a festa coladinhos. Em determinado momento, ele se sentou, e a mineira sentou no colo dele. "Tu é má também, né? Sabe provocar", reagiu Matteus. Mais tarde, Deniziane ficou observando o brother de longe e admitiu para as amigas: "Me tira do sério".