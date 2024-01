Sérgio Hondjakoff faz apelo por emprego nas redes sociais

Sérgio Hondjakoff, que ficou conhecido por interpretar Cabeção, na série Malhação, pediu oportunidades de emprego nas redes sociais, nesta quarta-feira (24).

"Produtores de elenco, emissoras de TV, séries de streaming, cinema, novelas e eventos. Estou disponível para trabalhar muito em 2024", disse o artista, que passou cerca de 11 meses internado em uma clínica de reabilitação.

Legenda: Serginho Hondjakoff fez o apelo no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

No Instagram, o ator também compartilhou o seu número de WhatsApp.

Em agosto de 2023, Serginho anunciou que iria vender vídeos personalizados para os fãs. Em abril do mesmo ano, o artista compartilhou que usava drogas desde os últimos 14 anos.

"Comecei a usar drogas na escola aos 14 anos. Tinha aquele amigo que já usava a cannabis e se dava bem. Pegava todas as gatas e acabei me inspirando nele. No começo, foi até bom, tiveram vantagens. Comecei a me enxergar mais fora da caixa. Só que aí comecei a usar demais", revelou a um podcast.