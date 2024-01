Camila Queiroz é convidada para filme com Stallone e Scott Eastwood, mas fica de fora da produção

A atriz brasileira Camila Queiroz foi convidada para participar da produção americana “Alarum”, que tem atores como Sylvester Stallone e Scott Eastwood no elenco, mas acabou ficando de fora do filme.

A gravação aconteceria enquanto ela está filmando a novela “Beleza Fatal”, da HBO Max, por isso ela não pôde participar do projeto. No entanto, segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, Camila deixou a produção do filme frustrada, já que ela primeiro aceitou participar, mas acabou desistindo do trabalho por falta de visto, deixando o projeto na mão.

Veja também

A assessoria da artista nega, e fala apenas em conflito de agenda. “Na verdade, as datas foram mudadas devido à greve. Aconteceriam no segundo semestre do ano passado, e depois começou a produção da HBO e não conseguimos a liberação”, disse o assessor da atriz.

“Criamos uma ótima relação com a produção americana, e eles querem trabalhar com a Camila em um futuro próximo”, afirmou ainda o profissional.