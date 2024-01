Bianca Andrade diz que faturou mais de R$ 400 milhões com participação no BBB 20

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade revelou, em vídeo publicado no seu Instagram nessa segunda-feira (22), que faturou mais de R$ 400 milhões com sua participação no BBB 20. Ela ainda deu detalhes da estratégia que montou para conseguir lucrar com a participação no reality show.

“Planejei uma campanha para minha marca, Boca Rosa, chamada Color. Todo domingo, que é o dia de maior audiência do programa por conta da votação, eu vestia uma roupa monocromática, com uma cor forte, chamativa. Antes de entrar no BBB, eu fiz um ensaio de fotos com as mesmas roupas e maquiagem que usaria aos domingos. E aí na hora exata do meu voto, meu time subia a foto do meu ensaio, com a mesma roupa e maquiagem que eu estava ali no programa ao vivo. Uma estratégia de crossmedia”, explicou.

Bianca também detalhou no vídeo que a participação no programa fez com que sua marca de maquiagem ficasse conhecida nacionalmente por pessoas que não a conheciam da internet. A edição de 2020 do BBB foi a primeira com famosos no elenco.

Conforme o jornal O Globo, estima-se que a fortuna total da empresária esteja em torno de R$ 50 milhões e R$ 100 milhões. Ainda segundo projeções do veículo, o faturamento mensal estaria entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões.