Após críticas, Bianca Andrade se pronuncia sobre emagrecimento: 'meu rosto afunda'

A influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade gravou um vídeo, na quinta-feira (30), se pronunciando sobre seu emagrecimento. A aparência dela estava sendo muito comentada nas redes sociais, em especial no "X", antigo “Twitter”.

A influenciadora confirmou que está “com o menor peso que já teve na vida”. “Uma galera falou que eu estou muito magra, muito feia, que eu exagerei na harmonização. Eu realmente estou muito magra”.

“Toda vez que eu emagreço, meu rosto afunda. Eu até tenho harmonização, mas fiz há muitos anos. Isso aqui é da minha cara. Eu estou muito magra, isso afunda”, continuou ela.

"Emagreci de estresse"

Bianca, no entanto, reforçou que o motivo da perda de peso não foi estética. "Não vou falar que sou natural, já fiz um milhão de coisas [procedimentos]. Mas dessa vez eu emagreci de estresse. De estresse de trabalho, de não comer. Não foi saudável não".

“A gente não pode julgar o corpo do coleguinha, porque isso adoece as pessoas. Eu estou com essa cara desse jeito porque eu estou muito magra, não foi algo que exagerei... E mesmo se eu quisesse ter colocado, se eu tivesse vontade de fazer, seria problema meu”, finalizou.

Ano passado, Bianca encerrou sua parceria com a Payot e se prepara para lançar sua marca solo de maquiagem. Desde então, ela vem mostrando nas redes sociais os preparativos para o novo momento.