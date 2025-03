Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de março

A semana inicia com aquela sensação de que estarmos meio perdidos, mas na realidade estamos atravessando um período de reencontros e redescobertas. Sob um céu pisciano, as coisas podem parecer confusas e turvas, então o melhor é confiar na intuição, pois a razão não consegue esclarecer tudo que está acontecendo.



Hoje a Lua ingressa em Touro, ampliando nossa percepção e os sentidos ficam bem mais aguçados. A lua nos convida a refletir sobre o valor das coisas. Lembre-se: as intenções são sementes que você planta – onde está colocando suas energias neste momento? Que valor precisa ser renovado para que você siga adiante? O que está pronto para ser criado neste ciclo da sua vida?



Mercúrio entra em Áries, impulsionando pensamentos e favorecendo a comunicação direta e assertiva. Use essa energia para colocar em prática seus objetivos e lutar ou se movimentar para abrir novos caminhos.

Signo de Aquário hoje

A Lua em Touro envolve assuntos familiares e emocionais, pedindo que você repense o que realmente é valioso em sua base e estrutura de vida. Mercúrio em Áries agita a comunicação, abrindo espaço para conversas francas no ambiente mais próximo, trocas intelectuais e possíveis acordos. Reserve tempo para organizar o lar e manter diálogos claros com aqueles que convivem com você, fortalecendo a sensação de segurança e pertencimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.