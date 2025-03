Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (3/3)

A semana inicia com aquela sensação de que estarmos meio perdidos, mas na realidade estamos atravessando um período de reencontros e redescobertas. Sob um céu pisciano, as coisas podem parecer confusas e turvas, então o melhor é confiar na intuição, pois a razão não consegue esclarecer tudo que está acontecendo.



Hoje a Lua ingressa em Touro, ampliando nossa percepção e os sentidos ficam bem mais aguçados. A lua nos convida a refletir sobre o valor das coisas. Lembre-se: as intenções são sementes que você planta – onde está colocando suas energias neste momento? Que valor precisa ser renovado para que você siga adiante? O que está pronto para ser criado neste ciclo da sua vida?



Mercúrio entra em Áries, impulsionando pensamentos e favorecendo a comunicação direta e assertiva. Use essa energia para colocar em prática seus objetivos e lutar ou se movimentar para abrir novos caminhos.

Áries

Você recebe a Lua em Touro na área das finanças e autoestima, convidando a repensar seus valores materiais e o que realmente agrega à sua segurança. Mercúrio em Áries potencializa sua comunicação direta e assertiva, favorecendo negociações e expressando desejos de forma mais clara. Aproveite para alinhar suas iniciativas àquilo que você verdadeiramente valoriza, fortalecendo ainda mais sua confiança pessoal.

Touro

A Lua passa pelo seu signo, intensificando a conexão com a sua essência e convidando você a se cuidar. Enquanto isso, Mercúrio em Áries traz insights vindos do inconsciente, podendo revelar ideias criativas ou pendências internas que precisam de atenção. Dê espaço para o que sente, valorize seus momentos de recolhimento e priorize seu bem-estar emocional neste ciclo de autorreconhecimento.

Gêmeos

Com a Lua em Touro atuando em sua área de introspecção, o momento é de recolhimento, revisitando crenças e percepções que já não fazem mais sentido. Mercúrio em Áries movimenta contatos importantes para o futuro. Aproveite para encontrar soluções criativas para antigos problemas e cultivar relações que realmente agreguem valor à sua jornada.

Câncer

A Lua em Touro favorece projetos e planos de longo prazo na sua vida social e profissional, incentivando você a enxergar o real valor de cada parceria.

Mercúrio em Áries ilumina a área de carreira, trazendo mais coragem para expor opiniões e assumir um papel de liderança quando necessário.

Use essa combinação para construir alianças sólidas e buscar reconhecimento no que você faz de melhor, mantendo sempre a empatia nas relações.

Leão

A presença da Lua em Touro influencia sua área de realizações profissionais, pedindo foco nos objetivos e naquilo que traz verdadeiro significado. Mercúrio em Áries expande seus horizontes, instigando a buscar novos conhecimentos, viagens ou estudos que possam impulsionar sua carreira.

Valorize a estabilidade que você pode conquistar ao unir coragem para ousar com a clareza sobre seus talentos e metas de vida.

Virgem

A Lua em Touro abre espaço para ampliar sua visão de mundo e refletir sobre valores que transcendem o cotidiano, estimulando aprofundar-se em temas que tragam crescimento. Mercúrio em Áries agita a área de intimidade e recursos conjuntos, possibilitando conversas francas sobre assuntos delicados. Invista em seus estudos, amplie horizontes e não tenha receio de mergulhar em parcerias onde haja troca de valor e aprendizado mútuo.

Libra

Com a Lua em Touro movimentando a área das transformações e intimidade, é tempo de rever acordos, compartilhar recursos e valorizar relações que te fortaleçam. Já Mercúrio em Áries age na sua casa de parcerias, pedindo diálogos diretos e honestos para resolver pendências em relacionamentos pessoais ou profissionais. Use essa energia para construir conexões sólidas, priorizando a harmonia ao mesmo tempo em que estabelece limites claros.

Escorpião

A Lua em Touro ilumina suas relações, mostrando a importância de parcerias que tragam sustentação e valores alinhados aos seus. Mercúrio em Áries, na casa da rotina, convida a rever hábitos e a se expressar com clareza em situações do dia a dia, especialmente no trabalho. Foque em cooperar de forma sincera, ajustando detalhes e fortalecendo os vínculos que realmente contribuem para seu desenvolvimento.

Sagitário

A Lua em Touro atua na área do trabalho e da saúde, pedindo que valorize não só seus recursos materiais, mas também sua energia física e mental.

Mercúrio em Áries traz criatividade e entusiasmo para projetos pessoais, incentivando você a expressar ideias originais e buscar prazer no que faz.

Equilibre rotina e lazer, organização e espontaneidade, para que possa investir em seus talentos e, ao mesmo tempo, manter o bem-estar em dia.

Capricórnio

A Lua em Touro realça sua área criativa e afetiva, pedindo para valorizar momentos de alegria e conexão com quem você ama. Mercúrio em Áries foca a atenção no lar, promovendo diálogos que podem trazer harmonia ou solucionar conflitos familiares antigos. Invista tempo naquilo que desperta paixão e fortalece suas raízes, pois isso reflete diretamente em sua autoconfiança e crescimento pessoal.

Aquário

A Lua em Touro envolve assuntos familiares e emocionais, pedindo que você repense o que realmente é valioso em sua base e estrutura de vida. Mercúrio em Áries agita a comunicação, abrindo espaço para conversas francas no ambiente mais próximo, trocas intelectuais e possíveis acordos. Reserve tempo para organizar o lar e manter diálogos claros com aqueles que convivem com você, fortalecendo a sensação de segurança e pertencimento.

Peixes

Com a Lua em Touro atuando na área de ideias e aprendizado, este é um bom momento para valorizar estudos que possam agregar conhecimento prático à sua vida. Mercúrio em Áries traz um impulso renovado para suas finanças, incentivando a buscar novas fontes de renda ou aprimorar habilidades que gerem lucro. Reflita sobre o que realmente importa ao se comunicar e ao empreender, pois aliar imaginação às oportunidades certas pode trazer resultados surpreendentes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.