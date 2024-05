Com duelos pela Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro séries B, C e D, além de confronto pelos campeonatos europeus, como jogo de acesso à primeira divisão do Campeonato Ingês, campeonatos italiano e espanhol. Saiba onde assistir aos jogos deste domingo (26).

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (26)

PLAYOFF CHAMPIONSHIP

11h00 | Leeds x Southampton | Star+ e ESPN

LA LIGA

09h00 | Getafe x Mallorca | Star+

11h15 | Celta x Valencia | Star+

11h15 | Las Palmas x Alavés | Star+

16h | Sevilla x Barcelona | Star+

CAMPEONATO ITALIANO

13h00 | Atalanta x Torino | Star+

13h00 | Napoli x Lecce | Star+

15h45 | Empoli x Roma | Star+ e ESPN

15h45 | Frosinone x Udinese | Star+

15h45 | Verona x Inter | Star+

15h45 | Lazio x Sassuolo | Star+

COPA DO NORDESTE

18h00 | Bahia x CRB | DAZN

18h00 | Sport x Fortaleza | ESPN, DAZN

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

16h00 | Ituano x Ponte Preta | Premiere, GOAT

17h00 | Vila Nova x Brusque | Premiere, GOAT

18h30 | Ceará x Chapecoense | Premiere, GOAT

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

16h30 | Figueirense x Ferroviária | Dazn; Nosso Futebol

16h30 | São Bernardo X CSA | Zapping TV

19h | Londrina x Volta Redonda | Dazn; Nosso Futebol

PAULISTA - FEMININO

11h | São Paulo (F) x Palmeiras (F) | Youtube, Space