Bandeirinha passa mal e desmaia de calor em jogo entre Peru e Canadá, pela Copa América; veja vídeo

O auxiliar de arbitragem Humberto Panjoj, da Guatemala, passou mal e desmaiou em campo durante o primeiro tempo do jogo entre Peru e Canadá. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa América, está acontecendo no Children’s Mercy Park, em Kansas City, nos Estados Unidos. No momento da incidente, os medidores de temperatura apontavam 32°C e 55% de umidade do ar no estádio do Sporting Kansas City, time que disputa a MLS.

Após a queda do assistente, que aconteceu nos acréscimos da primeira etapa, ele foi rapidamente atendido e deixou o campo em uma maca. O árbitro equatoriano Augusto Aragón, que estava como quarto árbitro da partida, assumiu a posição de auxiliar para o restante da partida.

Ambos os times fazem parte do grupo A e buscam a primeira vitória para se manterem vivos na competição. Na primeira rodada, a seleção peruana empatou com o Chile, em 0 a 0, e iniciou a rodada na segunda posição do grupo. Já a seleção canadense perdeu para a Argentina, por 2 a 0, e inicou o confronto na última colocação do grupo A.