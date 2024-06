CBF detalha jogos do Fortaleza nas quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (25) a tabela detalhada das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. O Fortaleza, único representante cearense vivo na competição nacional, enfrentará o Juventude-RS, nos dias 30 de junho e 8 de julho.

O vencedor do duelo garantirá vaga na elite do futebol feminino em 2025. Se a equipe cearense eliminar o time gaúcho, estará na Série A1 em 2025, já que 4 equipes (as semifinalistas), conquista o acesso. O duelo decisivo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

30/06 (domingo) - Fortaleza x Juventude-RS, às 15h, no CT Ribamar Bezerra

08/07 (segunda-feira) - Juventude-RS x Fortaleza, às 15h, no Alfredo Jaconi

Campanha do Fortaleza na Série A2 do Brasileirão

A equipe tricolor chega para às quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino tendo se classificado na 3ª posição do Grupo B, com 12 pontos conquistados. Ao todo, em sete jogos disputados, o Leão conquistou quatro vitórias, marcando 21 gols e sofrendo apenas nove.

Fortaleza CE 2 x 1 Remo-PA

Sport-PE 1 x 0 Fortaleza

Fortaleza 7 x 0 VF4-PB

JC Amazonas-AM 2 x 1 Fortaleza

Fortaleza 7 x 0 Recanto-AM

Instituto 3B-AM 2 x 0 Fortaleza

Fortaleza 4 x 3 UDA-AL

O Juventude-RS, por sua vez, chega para o duelo tendo se classificado na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos. Ao todo, a equipe gaúcha possui a mesma campanha que o Fortaleza, conquistando quatro vitórias e três derrotas, em sete jogos disputados.