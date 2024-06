Atacante do Palmeiras projeta jogo contra o Fortaleza pela Série A: ‘um pouco longe’

Flaco López, atacante do Palmeiras, falou sobre o jogo contra o Fortaleza, marcado para esta quarta-feira (26), pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. As equipes se enfrentam às 21h30 na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

“Fortaleza é um pouco longe de São Paulo, então o clube já está trabalhando para fazermos uma ótima viagem e termos tudo o que precisamos lá. Mais uma viagem e vamos em busca dos três pontos”, disse Flaco López.

O atacante pode inclusive ganhar vaga no time titular de Abel Ferreira nesta partida, já que Estêvão, que tem sido titular no ataque palmeirense, sentiu um problema na virilha e é dúvida para este jogo contra o Fortaleza.

A expectativa é que o técnico português leve a campo na Arena Castelão a seguinte equipe titular: Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão (Flaco López) e Rony.