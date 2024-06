Fortaleza divulga parcial com mais de 28 mil torcedores garantidos para jogo contra o Palmeiras

O Fortaleza divulgou, na noite desta terça-feira, (25), que mais de 28 mil torcedores já garantiram seu lugar na Arena Castelão para o jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira (26), às 21h30, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Na parcial divulgada pelo clube, são 19.760 check-ins já foram realizados e 8.826 ingressos já foram vendidos.

As vendas continuam abertas e os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube e através do site oficial.

Venda de ingressos

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.