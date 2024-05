Sport x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Copa do Nordeste de 2024 vai conhecer seus finalistas neste domingo (26). Sport e Fortaleza vão se enfrentar em busca de uma destas vagas. Na Arena Pernambuco, em Recife, os times entram em campo às 18h (horário de Brasília) em jogo único para definir o confronto.

Por ter construído uma melhor campanha que o Fortaleza, o Leão da Ilha tem a vantagem de jogar em casa diante do seu torcedor, mas qualquer resultado de empate leva a decisão para os pênaltis.

O jogo também traz à tona um contexto difícil fora das quatro linhas. Depois do atentado sofrido pelo ônibus do Tricolor em fevereiro deste ano, foi montado um plano de segurança reforçado para a chegada da delegação e dos torcedores do Fortaleza para este duelo.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

Na TV, a partida vai ser transmitida pela ESPN e DAZN. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O SPORT | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O Leão da Ilha entrou em campo no meio de semana pela Copa do Brasil, venceu o Atlético-MG por 1x0 em casa, mas foi eliminado, pois perdeu o jogo de ida em Minas por 2x0. Na Série B, a equipe começou bem, mas perdeu os últimos dois jogos contra Ituano e Avaí. Neste momento, o Sport é o terceiro colocado na tabela com 12 pontos conquistados.

Para este duelo, o treinador Mariano Soso deve ter um desfalque importante. O lateral-esquerdo Felipinho saiu sentindo uma lesão na coxa no último jogo, e deve ficar fora da lista de opções. O problema para o treinador é que o substituto imediato na posição, Dalbert, não está inscrito na Copa do Nordeste e não pode atuar.

Fora isso, a equipe deve entrar em campo com força máxima para garantir a classificação à final da competição regional.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O Fortaleza também foi eliminado pela Copa do Brasil no meio de semana. Em São Januário, o time caiu nos pênaltis depois de empatar em 3 x 3 no tempo normal. Ao todo, o Tricolor vem de uma sequência de sete jogos sem vencer, com uma derrota e seis empates.

Juan Pablo Vojvoda comandou três atividades de treinamento antes do duelo em Recife, todos no Centro de Excelência Alcides Santos. A equipe viajou com 23 atletas na delegação, entre eles o retorno de Brítez, que ficou da fora da última partida do tricolor, tratando uma contratura muscular em coxa direita.

Contudo, ficaram de fora: Marinho, que foi substituído com dores no último confronto do Leão, Lucas Sasha, que permanece em fase de transição após estiramento ligamentar no joelho direito, e Calebe, ainda tratando um edema muscular na coxa esquerda.

Além dos desfalques por lesão, quatro jogadores não podem atuar na Copa do Nordeste, pois não foram inscritos na competição: Breno Lopes, Felipe Jonatan, Martínez e Renato Kayzer.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caíque França, Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Rosales; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Gustavo Coutinho. Treinador: Mariano Soso.

Fortaleza: João Ricardo, Brítez*, Kuscevic, Titi; Pikachu, Zé Welison, Hércules, Pochettino, Pacheco; Machuca e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

PALPITES

