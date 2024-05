Ceará x Chapecoense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com foco total em uma competição na temporada, o Ceará encara a Chapecoense, neste domingo (26), às 18h30, pela sétima rodada da Série B. O Vozão volta a campo depois de três dias da eliminação na Copa do Brasil para o CRB, dentro de casa. O confronto desta noite também é na Arena Castelão, na capital cearense.

A derrota e a consequente eliminação para o time alagoano, no meio de semana, trouxe novamente a pressão ao comando de Vagner Mancini. O resultado quebrou a sequência positiva que o Ceará vinha tendo e diminuiu as perspectivas de receitas do ano. Agora, a atenção da equipe é somente para a Série B e o foco é retornar à elite do futebol nacional ao final da temporada. Na competição, o Vozão tem duas vitórias, três empates e uma derrota em seis partidas disputadas.

Ao contrário do time alvinegro, a Chapecoense teve uma semana só de treinos para se preparar para o confronto da sétima rodada. Na última vez que entrou em campo, o Verdão do Oeste ficou no empate em 0 a 0 com a Ponte Preta, dentro de casa. Apesar de ter começado a segundona com duas vitórias, a equipe alviverde vem de quatro jogos sem triunfo na competição, com uma sequência de três empates e uma derrota.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, GOAT, rádio Verdinha FM 92.5 e no YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

DÚVIDAS E RETORNOS NO VOZÃO

Apesar de ter poupado parte do time titular contra o Operário-PR, o confronto seguinte, diante do CRB-AL, deixou muitas baixas entre atletas lesionados. Após a partida, Mancini destacou em coletiva que as substituições de Raí Ramos, David Ricardo e Lourenço ocorreram porque os atletas pediram para sair com desconforto. Com isso, os dois últimos são dúvidas, pelo menos, para o início do jogo desta noite.

O primeiro dos desfalques fica por conta do lateral-direito Raí Ramos, que tomou o terceiro amarelo contra o Fantasmão na última rodada da Série B e, por isso, cumpre suspensão automática. Com isso, o português Rafael Ramos deve ganhar mais uma oportunidade na ala-direita da equipe alvinegra. O atleta até foi titular na sexta rodada do Brasileirão, em Ponta Grossa.

Além do lateral, quem cumpre suspensão automática é o meia Jorge Recalde, que foi julgado pelo STJD na sexta-feira passada, e deve cumprir um jogo fora. O motivo disso foi a discussão e o uso de palavras de baixo calão contra o árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho, no jogo contra o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Arena Pernambuco.

Legenda: Jorge Recalde tem três gols e duas assistências em 20 partidas na temporada pelo Ceará Foto: Gabriel Silva/CearaSC

A lista de atletas lesionados que segue tratamento no departamento médico alvinegro conta com Matheus Felipe, que trata um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, e os atletas que subiram da base: Daniel, Caio Rafael e Kaíque. Os atletas não devem ser opções contra a Chape, mais uma vez.

SEQUÊNCIA EM CASA

O duelo diante do time de Chapecó é o segundo da sequência de três jogos que o Ceará terá em casa no intervalo de uma semana. O calendário alvinegro, que conta com três partidas em nove dias, foi amenizado por serem na capital cearense. De um jogo para o outro, Mancini tem tempo apenas para ajustes rápidos e poucas instruções aos atletas.

Com dois dias de preparação para a sétima rodada da Série B, o Ceará busca somar os pontos que desperdiçou no começo da competição dentro de casa, com os empates contra Goiás e CRB. Até aqui, o Alvinegro tem um aproveitamento de 50% nestas seis primeiras partidas.

De olho nesta retomada, o Ceará depende da eficiência ofensiva dos seus atacantes. Na Série B foram dez gols marcados, com destaque para Barceló e Ramon Menezes, com dois cada, e uma lista dos que balançaram as redes adversárias em uma oportunidade: Erick Pulga, Recalde, Lourenço, Lucas Mugni, Janderson e Aylon.

OLHO NO ÍNDIO CONDÁ

Adversária do Ceará, a Chapecoense iniciou a sétima rodada com os mesmos nove pontos do Vozão, mas atrás na tabela por ter menor saldo de gols. A equipe comandada por Umberto Louzer também tem duas vitórias, três empates e uma derrota em seis jogos. Até aqui, o time alviverde marcou seis gols e sofreu cinco na competição.

Para o confronto desta noite, a Chape não tem suspensos, mas conta com o desfalque do seu artilheiro que já dura cinco jogos: Pedro Perotti. O centroavante, que soma 4 gols em 12 partidas no ano, não embarcou para Fortaleza devido a uma lesão no adutor da coxa direita. O atleta de 26 anos alegou o problema ainda na vitória por 2 a 1 contra o Ituano, no dia 20 de abril, pela primeira rodada da Série B.

Além de Perotti, a lista dos artilheiros na temporada é puxada por Bruno Leonardo e Marcinho, que somam três gols marcados cada. Mailton, Eduardo Doma, Foguinho e Mancha são outros atletas que balançaram as redes adversárias em uma oportunidade.

Com três meses à frente da equipe, Umberto Louzer chegou em fevereiro para assumir a vaga que era de Claudinei Oliveira. Aos 44 anos, o comandante do Verdão do Oeste tem quatro vitórias, três empates e três derrotas em dez partidas. Antes da Chape, o técnico comandou o Guarani no começo da temporada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Jonathan, Ramon Menezes, David Ricardo (Jean Írmer) e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Aylon; Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Chapecoense-SC: Cavichioli; JP Galvão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Thomás; Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CHAPECOENSE-SC

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 26/05/24 (domingo)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Transmissão: Premiere, GOAT, Verdinha e tempo real do Diário do Nordeste

Assistente 1: Lehi Sousa Silva (DF)

Assistente 2: Lucas Torquato Guerra (DF)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Philip Georg Bennett (RJ)

AVAR: Michael Correia (RJ)