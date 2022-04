Guia de turismo flagra duas cobras gigantes trocando de pele no MS

Durante um passeio de canoa com turistas no rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, um guia de turismo flagrou duas serpentes gigantes trocando de pele.

Vilmar de Oliveira Teixeira registrou a cena em vídeo, em que mostra as cobras, que aparentam ter mais de 7 metros de comprimento, descansando ao sol.

As imagens foram postadas em seu canal no YouTube, dedicado exclusivamente à sucuri, a maior espécie de cobra do Brasil.

Vilmar mostra, no vídeo, duas cobras fêmeas, apelidadas de 'mãezona' e 'vovozona'. As referências são ao tamanho e à idade das cobras, já que as fêmeas desta espécie são maiores que os machos.

“Elas costumam se alimentar de animais pequenos, como peixes e aves, mas também podem se alimentar de animais maiores, como capivaras, jacarés e veados. Por não ser venenosa, ela usa outro método para capturar suas presas, apertando o animal com seu corpo, impedindo-o de respirar”, disse Vilmar na publicação.

