Perseguição de carros deixa quatro mortos no Rio de Janeiro

Uma perseguição policial que se estendeu por 27 km resultou na morte de quatro pessoas no Rio de Janeiro, sendo dois PMs e dois ocupantes do carro perseguido. O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (22), no Jardim Botânico, Zona Sul da capital fluminense. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Militar, quatro agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) faziam uma blitz na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti. Eles mandaram o motorista parar, porém, o homem acelerou e passou a ser perseguido pelos policiais em duas viaturas.

Em alta velocidade, o veículo, um Onix vermelho, e uma das viaturas capotaram e ficaram destruídos. O carro da PM ficou preso em uma árvore e perdeu a parte superior. Já o outro envolvido ficou sem o capô e o para-choque da frente, tendo uma marca de tiro na porta.

Os soldados da PM que morreram foram identificados como Bruno Paulo da Silva e Bruno William Batista de Souza Ribeiro. Um dos perseguidos era Hugo Damasceno. A outra pessoa morta ainda não foi identificada.

A rua Jardim Botânico ficou interditada por cerca de três horas para a atuação das forças de segurança no trabalho de socorro e remoção dos veículos. A via foi liberada em ambos os sentidos às 6h20 desta quarta-feira (22).