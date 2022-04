Influenciadora engana motoboy com nota falsa de R$ 100 e exibe ato para seguidores

Uma influenciadora digital repassou nota falsa de R$ 100 para um motoboy, em Praia Grande, em São Paulo. A jovem, que possui mais de 10 mil seguidores, mostrou nas redes sociais ter conseguido comprar uma refeição de R$ 94, restando, ainda, troco de R$ 5. As informações são do G1.

Não há detalhes de quando ocorreu a prática. No entanto, postagem de um profissional da categoria lamentando o fato foi publicada no último dia 1º de abril. Também não há informação se o caso é investigado.

Pela legislação brasileira, colocar moeda em circulação sabendo ser falsificada é considerado crime.



No vídeo, a influenciadora mostra sanduíches e ri por ter enganado o trabalhador. "Gente, nós somos muito olho gordo, né. Aí gente, vocês não sabem o que a gente fez. Nós tínhamos uma nota falsa, né, de R$ 100, aí, a gente estava com a maior fome”, narra.



“Aí, falamos: 'vamos tentar passar essa nota falsa, e falamos vamos. Aí, tá bom, pedimos o lanche, que deu R$ 94, sobraram R$ 5, e deu certo, a nota falsa e tudo isso de lanche, nem aguentamos comer tudo", mostrando, rindo.



Ela também observa que informou o endereço falso para evitar cobranças futuras. Procurada pelo G1, a influenciadora informou que não irá se posicionar sobre o caso.



Nas redes sociais, um motoboy se solidarizou com a vítima e falou como essas práticas impactam a renda das famílias desses trabalhadores.

Legenda: Motoboy lamentou o ocorrido Foto: Reprodução