Terminal de passageiros do antigo Aeroporto de Fortaleza é desmontado

Desativado há mais de 25 anos, parte da estrutura do terminal de passageiros do antigo Aeroporto de Fortaleza, no bairro Vila União, está sendo desmontada. A informação foi confirmada pela Fraport Brasil — Fortaleza, empresa que administra o espaço desde 2017.

O Diário do Nordeste esteve no local nesta quinta-feira (5) e verificou a estrutura em processo de desmobilização, com portões fechados.

Legenda: Com visíveis sinais de abandono e desgaste, antigo terminal do Aeroporto está cercado por portões metálicos. Foto: Fabiane de Paula

Segundo a concessionária, a medida foi adotada devido ao comprometimento da edificação. “A desmobilização parcial da estrutura tem como principal finalidade garantir a segurança de todos, uma vez que a edificação apresentava condições estruturais inadequadas”, disse em nota.

A Fraport afirmou que, no momento, “não há definição sobre a futura utilização do espaço após a conclusão dessa operação”.

Histórico do aeroporto

O Aeroporto Pinto Martins surgiu com a criação da pista de aviação do Alto da Balança em meados dos anos 1930. Em 1966, nasce o primeiro terminal de passageiros na região do bairro Vila União. Ele operou intensamente até a inauguração da nova área, localizada na Avenida Senador Carlos Jereissati, em fevereiro de 1998.

Legenda: Foto mostra o Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, na década de 90. Foto: Kiko Silva/SVM.

Com a inauguração do novo terminal, o aeroporto antigo se transformou em um Terminal de Aviação Geral (TAG), voltado para os serviços de táxi-aéreo e de voos particulares.

Quando a Fraport Brasil assumiu a administração do Aeroporto de Fortaleza, houve a descontinuação do TAG. Ainda segundo a empresa, o TAG funciona “no espaço operado pela empresa JetFOR, e não será impactado”.

Veja nota completa da Fraport sobre o tema

A Fraport Brasil – Fortaleza informa que uma parte da estrutura do Antigo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Fortaleza está sendo desmobilizada. A medida se fez necessária em razão do comprometimento da edificação, que se encontra desativada há muitos anos.

O Antigo Terminal de Passageiros deixou de operar com a inauguração do novo terminal, em 1998, localizado na Avenida Senador Carlos Jereissati, onde atualmente ocorrem todas as operações de embarque e desembarque do aeroporto.

A desmobilização parcial da estrutura tem como principal finalidade garantir a segurança de todos, uma vez que a edificação apresentava condições estruturais inadequadas.

No momento, não há definição sobre a futura utilização do espaço após a conclusão dessa operação.

A Fraport Brasil esclarece ainda que o Terminal de Aviação Geral (TAG) não funciona na área do antigo terminal. O TAG opera ao lado, no espaço operado pela empresa JetFOR, e não será impactado.