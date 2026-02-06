Terminal de passageiros do antigo Aeroporto de Fortaleza é desmontado
Medida foi adotada devido ao comprometimento da edificação.
Desativado há mais de 25 anos, parte da estrutura do terminal de passageiros do antigo Aeroporto de Fortaleza, no bairro Vila União, está sendo desmontada. A informação foi confirmada pela Fraport Brasil — Fortaleza, empresa que administra o espaço desde 2017.
O Diário do Nordeste esteve no local nesta quinta-feira (5) e verificou a estrutura em processo de desmobilização, com portões fechados.
Segundo a concessionária, a medida foi adotada devido ao comprometimento da edificação. “A desmobilização parcial da estrutura tem como principal finalidade garantir a segurança de todos, uma vez que a edificação apresentava condições estruturais inadequadas”, disse em nota.
Veja também
A Fraport afirmou que, no momento, “não há definição sobre a futura utilização do espaço após a conclusão dessa operação”.
Histórico do aeroporto
O Aeroporto Pinto Martins surgiu com a criação da pista de aviação do Alto da Balança em meados dos anos 1930. Em 1966, nasce o primeiro terminal de passageiros na região do bairro Vila União. Ele operou intensamente até a inauguração da nova área, localizada na Avenida Senador Carlos Jereissati, em fevereiro de 1998.
Com a inauguração do novo terminal, o aeroporto antigo se transformou em um Terminal de Aviação Geral (TAG), voltado para os serviços de táxi-aéreo e de voos particulares.
Quando a Fraport Brasil assumiu a administração do Aeroporto de Fortaleza, houve a descontinuação do TAG. Ainda segundo a empresa, o TAG funciona “no espaço operado pela empresa JetFOR, e não será impactado”.
Veja nota completa da Fraport sobre o tema
A Fraport Brasil – Fortaleza informa que uma parte da estrutura do Antigo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Fortaleza está sendo desmobilizada. A medida se fez necessária em razão do comprometimento da edificação, que se encontra desativada há muitos anos.
O Antigo Terminal de Passageiros deixou de operar com a inauguração do novo terminal, em 1998, localizado na Avenida Senador Carlos Jereissati, onde atualmente ocorrem todas as operações de embarque e desembarque do aeroporto.
A desmobilização parcial da estrutura tem como principal finalidade garantir a segurança de todos, uma vez que a edificação apresentava condições estruturais inadequadas.
No momento, não há definição sobre a futura utilização do espaço após a conclusão dessa operação.
A Fraport Brasil esclarece ainda que o Terminal de Aviação Geral (TAG) não funciona na área do antigo terminal. O TAG opera ao lado, no espaço operado pela empresa JetFOR, e não será impactado.