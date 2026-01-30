'Tenho medo pela minha vida': corretora morta enviou e-mail denunciando ameaças

Daiane Alves Souza, corretora de 43 anos encontrada morta em Caldas Novas (GO), haveria enviado e-mail para a Justiça com relatos de insultos que recebeu de Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico Cleber Rosa de Oliveira. Pai e filho são investigados pelo assassinato de Daiane.

No documento obtido pelo g1, a corretora afirmava ter “medo pela própria vida”.

Vista pela última vez no dia 17 de dezembro de 2025, quando foi até o subsolo do prédio em que morava para restabelecer a energia do apartamento sem luz, a corretora descrevia danos materiais e morais causados por Maicon e o pai. A mensagem foi enviada ao 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Caldas Novas.

Daiane Alves alegava que os conflitos aconteciam por Maicon também ser corretor de imóveis e querer monopolizar as locações no prédio.

"Por isso, na medida cautelar, peço o pedido de afastamento e divulgação de qualquer forma do meu nome. Tenho medo e receio de minha própria vida", pede a corretora.

Mensagens ofensivas

O documento elenca declarações de Daiane sobre a abordagem de Maicon Douglas, pelo Instagram, com mensagens ofensivas, termos humilhantes e depreciativos, que causaram impacto emocional na vítima.

"As mensagens continham insinuações sobre a situação financeira da reclamante, além de comentários preconceituosos sobre sua idade, caracterizando um claro caso de etarismo, se referindo à reclamante de forma desrespeitosa, chegando ao ponto de chamá-la de 'feto inútil'", diz trecho do documento.

Por conta do desgaste emocional causado pelos ataques violentos e os crimes contra honra e dignidade da goiana, o documento traz um pedido de deferimento de tutela provisória de urgência e um pedido de indenização por danos morais.

Denúncia de agressão

Preso na madrugada de quarta-feira (28) após confessar o homicídio de Daiane Alves Souza, o síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, já tinha sido acusado de lesão corporal pela corretora em maio do último ano.

Ela disse à Polícia que o síndico deu um soco com o cotovelo durante uma discussão sobre falta de água no apartamento.

Daiane gravou a agressão, no instante em que foi socada por Cleber. Em defesa, o síndico alegou que a corretora o empurrou e que, nisso, o celular dela caiu, enquanto ela filmava.

Corpo de Daiane foi encontrado

Após confessar o homicídio, o suspeito levou os policiais até uma mata em Ipameri, no sul de Goiás, onde o corpo da corretora foi encontrado em estado de decomposição, conforme apuração da repórter Ludmilla Rodrigues, da TV Anhanguera.

Maicon Douglas de Oliveira, filho de Cleber, também foi preso sob suspeita de obstrução da investigação. O porteiro do prédio em Caldas Novas foi coagido a prestar esclarecimentos.