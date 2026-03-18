Polícia prende tenente-coronel por morte da PM Gisele

O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto foi preso nesta quarta (18) pela Polícia Civil de São Paulo. Ele é acusado de feminicídio e fraude processual pela morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana.

A soldado foi encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento que dividia com o marido em 18 de fevereiro. O caso foi tratado inicialmente como suicídio, tese sustentada pela defesa do tenente-coronel.

Na terça-feira (17), a Polícia Civil havia pedido a prisão de Geraldo à Justiça com base em documentos da Polícia Técnico-Científica que indicam sinais de que Gisele teria desmaiado antes de ser baleada na cabeça e que não apresentou defesa.

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Segundo o g1, a prisão ocorreu em São José dos Campos, na residência do tenente-coronel, e ele será conduzido para São Paulo, para interrogatório e indiciamento formal no 8º DP.

Depois, o suspeito passará por exames de corpo de delito e será levado ao Presídio Militar Romão Gomes, também na capital páulista.

Laudos da Polícia Técnico-Científica acrescentam informações ao caso

Segundo os documentos da perícia, manchas de sangue da soldado foram encontradas por diferentes cômodos do apartamento.

Lesões no rosto e no pescoço de Gisele foram reveladas em laudo necroscópico e, segundo peritos, ela teria desmaiado antes de ser baleada.

Segundo informações da TV Globo, o documento ainda aponta que as lesões encontradas na PM eram "contundentes" e tinham sido feitas "por meio de pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal", expressão que indica marcas de unhas.