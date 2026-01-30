Diário do Nordeste
Confira quais são os feriados e as folgas de fevereiro de 2026

Segundo mês do ano é marcado pela tão esperada festa do Carnaval.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Pessoa fantasiada com vestido longo vermelho de adornos dourados e bainha preta, desfilando em rua a noite.
Legenda: O feriado acontece na segunda quinzena de fevereiro.
Foto: Shutterstock/Celso Pupo.

Depois do temido primeiro mês do ano, conhecido pela fama de ser extenso e demorado, está chegando um dos meses mais aguardados pelos brasileiros: fevereiro. Popular por sua rapidez e pelas folgas, o período terá apenas 28 dias no calendário de 2026 - um ano não bissexto.

Além da duração, o que traz mesmo alegria à população do País são os festejos do Carnaval. Esta, que é a única folga prevista para o mês, acontecerá no início da segunda quinzena, entre os dias 16 e 18 de fevereiro.

De acordo com o calendário oficial de feriados nacionais, divulgado pelo Governo Federal, a distribuição para este próximo mês fica da seguinte maneira:

  • 16 de fevereiro: Carnaval - ponto facultativo;
  • 17 de fevereiro: Carnaval - ponto facultativo;
  • 18 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas - ponto facultativo (até as 14h);

Mais datas comemorativas

Apesar de não serem feriados, outras datas de fevereiro também podem ser consideradas comemorativas. O período é marcado, por exemplo, por aniversários de acontecimentos históricos no País, com a Promulgação da 1ª Constituição Republicana, além de lutas contra enfermidades.

Veja outras datas do calendário de fevereiro:

  • 4 de fevereiro: Dia Mundial contra o Câncer;
  • 15 de fevereiro: Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância;
  • 16 de fevereiro: Dia do Repórter;
  • 24 de fevereiro: Promulgação da 1ª Constituição Republicana.
