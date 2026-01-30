Confira quais são os feriados e as folgas de fevereiro de 2026

Depois do temido primeiro mês do ano, conhecido pela fama de ser extenso e demorado, está chegando um dos meses mais aguardados pelos brasileiros: fevereiro. Popular por sua rapidez e pelas folgas, o período terá apenas 28 dias no calendário de 2026 - um ano não bissexto.

Além da duração, o que traz mesmo alegria à população do País são os festejos do Carnaval. Esta, que é a única folga prevista para o mês, acontecerá no início da segunda quinzena, entre os dias 16 e 18 de fevereiro.

De acordo com o calendário oficial de feriados nacionais, divulgado pelo Governo Federal, a distribuição para este próximo mês fica da seguinte maneira:

16 de fevereiro: Carnaval - ponto facultativo;

17 de fevereiro: Carnaval - ponto facultativo;

18 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas - ponto facultativo (até as 14h);

Mais datas comemorativas

Apesar de não serem feriados, outras datas de fevereiro também podem ser consideradas comemorativas. O período é marcado, por exemplo, por aniversários de acontecimentos históricos no País, com a Promulgação da 1ª Constituição Republicana, além de lutas contra enfermidades.

Veja outras datas do calendário de fevereiro: