Exposição no Centro Cultural Bom Jardim celebra mês da visibilidade trans

Quimeras, amuletos, jogos, patuás, altares e fabulações visuais se juntam para a terceira edição da exposição “A Primeira Galeria do Mundo”. A mostra chega à Galeria do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) neste sábado (25), às 16h e segue na programação até 2 de março, com entrada gratuita.

A exposição é produzida por mais de quinze artistas e coletivos de pessoas trans, travestis e não-binárias que expressam, por meio da arte, diferentes leituras sobre a reinvenção do mundo.

A proposta é promover um encontro entre arte, memória da infância e imaginação. A mostra convida os visitantes a adentrar um espaço de encantamento, que revela sem explicar, acolhe sem capturar e afirma a imaginação como força de continuidade e transformação.

Legenda: Centro Cultural Bom Jardim recebe pela primeira vez a exposição "A Primeira Galeria do Mundo" que seguirá em cartaz até 02 de março. Foto: Mateus Falcão.

A exposição dialoga com o Mês da Visibilidade Trans, celebrado em janeiro. “Nós somamos a essa celebração. É um mês de comemorar nossas existências e criações, de expandir nossos percursos. Na abertura, vamos cantar parabéns com um bolo para celebrar nossas existências”, afirma Bárbara Banida, curadora e gestora da Banida Plataforma.

Legenda: Bárbara Banida e Sy Gomes são as curadoras da terceira edição da exposição. Foto: Mateus Falcão / Divulgação.

Com curadoria de Bárbara Banida e Sy Gomes, as obras expostas em “A Primeira Galeria do Mundo” transcendem o território cearense. “A gente faz uma curadoria tanto on-line quanto física. Também trabalhamos com uma curadoria de acúmulo, construída ao longo dos últimos anos, especialmente com artistas de fora do Ceará”, explica Bárbara.

Serviço

Abertura: 24 de janeiro, às 16h

Visitação: Até 2 de março, de terça-feira a sábado, das 15h às 20h

Local: Galeria do Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Classificação Livre

Acesso Gratuito

Telefone: (85) 3497-5991

