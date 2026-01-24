Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Exposição no Centro Cultural Bom Jardim celebra mês da visibilidade trans

Mostra reúne mais de 15 artistas de diferentes regiões do Brasil e propõe um encontro entre arte, infância e imaginação.

Escrito por
Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:36)
Verso
Na foto Mariah Duarte, Rafaela Vasconcelos, Bárbara Banida e Arrudas Maria segurando suas obras.
Legenda: A exposição reúne obras de mais de 15 artistas que expressam diferentes leituras sobre a reinvenção do mundo.
Foto: Mateus Falcão / Divulgação.

Quimeras, amuletos, jogos, patuás, altares e fabulações visuais se juntam para a terceira edição da exposição “A Primeira Galeria do Mundo”. A mostra chega à Galeria do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) neste sábado (25), às 16h e segue na programação até 2 de março, com entrada gratuita.

A exposição é produzida por mais de quinze artistas e coletivos de pessoas trans, travestis e não-binárias que expressam, por meio da arte, diferentes leituras sobre a reinvenção do mundo.

A proposta é promover um encontro entre arte, memória da infância e imaginação. A mostra convida os visitantes a adentrar um espaço de encantamento, que revela sem explicar, acolhe sem capturar e afirma a imaginação como força de continuidade e transformação.

Veja também

teaser image
Verso

Chico Chico apresenta show do novo álbum, ‘Let it Burn’, em Fortaleza

teaser image
Verso

O que a casa do BBB 26 ensina sobre impacto emocional da decoração e arquitetura

teaser image
Verso

Rua histórica de Fortaleza é corredor cultural com cafés, museus, teatro e artesanato

Na imagem, do lado esquerdo um homem de pele clara, barba curta e cabelos loiros cacheados observa atentamente uma pequena escultura em uma galeria de arte. Lado Direito: Uma pessoa com cabelos curtos e escuros, usando óculos de armação larga e um vestido vermelho com estampa de bolas brancas
Legenda: Centro Cultural Bom Jardim recebe pela primeira vez a exposição "A Primeira Galeria do Mundo" que seguirá em cartaz até 02 de março.
Foto: Mateus Falcão.

A exposição dialoga com o Mês da Visibilidade Trans, celebrado em janeiro. “Nós somamos a essa celebração. É um mês de comemorar nossas existências e criações, de expandir nossos percursos. Na abertura, vamos cantar parabéns com um bolo para celebrar nossas existências”, afirma Bárbara Banida, curadora e gestora da Banida Plataforma.

Quadros expostos de artistas trans, travestis e não-binários.
Legenda: Bárbara Banida e Sy Gomes são as curadoras da terceira edição da exposição.
Foto: Mateus Falcão / Divulgação.

Com curadoria de Bárbara Banida e Sy Gomes, as obras expostas em “A Primeira Galeria do Mundo” transcendem o território cearense. “A gente faz uma curadoria tanto on-line quanto física. Também trabalhamos com uma curadoria de acúmulo, construída ao longo dos últimos anos, especialmente com artistas de fora do Ceará”, explica Bárbara.

Serviço

Abertura: 24 de janeiro, às 16h
Visitação: Até 2 de março, de terça-feira a sábado, das 15h às 20h
Local: Galeria do Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)
Classificação Livre
Acesso Gratuito
Telefone: (85) 3497-5991

*Estagiária sob supervisão da editora Lorena Cardoso.

Na foto Mariah Duarte, Rafaela Vasconcelos, Bárbara Banida e Arrudas Maria segurando suas obras.
Verso

Exposição no Centro Cultural Bom Jardim celebra mês da visibilidade trans

Mostra reúne mais de 15 artistas de diferentes regiões do Brasil e propõe um encontro entre arte, infância e imaginação.

Nathália Paula Braga*
Há 2 horas
Na imagem, uma mão segura um iPhone com capa verde-oliva, exibindo na tela um aplicativo intitulado
Verso

Aplicativo e bot ajudam foliões a organizar saídas no Carnaval 2026 de Fortaleza

Iniciativas tanto públicas quanto independentes devem otimizar movimentações na cidade.

Diego Barbosa
Há 2 horas
Um homem com óculos escuros e barba carrega uma menina pequena fantasiada de Mulher-Maravilha nos ombros, em meio a uma multidão festiva ao ar livre.
Verso

Carnaval seguro com as crianças: como evitar desencontros nos blocos

Cartões de identificação, colares e pulseiras viram aliados de pais e responsáveis em meio à multidão.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Imagem de itens de maquiagem para o Carnaval 2026.
Verso

Maquiagens de até R$ 100 para usar no Carnaval 2026

Lista inclui itens como gloss, sombras e batons.

Beatriz Rabelo
23 de Janeiro de 2026
Oliver é um homem branco, de meia idade e com barba predominantemente preta. Ele tem cabelos longos e ondulados, castanhos.
Verso

Diretor de rival de 'O Agente Secreto' no Oscar ironiza indicações do filme brasileiro

Oliver Laxe, diretor de "Sirât", afirmou que os brasileiros votantes na premiação escolheriam até um sapato se fosse essa a indicação do País.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Usar biquínis como base para as produções é uma das dicas da publicitária Flávia Akemi.
Verso

10 tendências de moda e estilo para usar no Carnaval 2026

Entre novidades e sucessos que se repetem, veja inspirações para montar looks e fantasias para o período.

Ana Beatriz Caldas
23 de Janeiro de 2026
atriz fernanda torres diante de uma parede em tons claros com a palavra OSCARS.
Verso

Fernanda Torres celebra indicações brasileiras ao Oscar 2026

"O Agente Secreto" concorre a quatro estatuetas na premiação. Fernanda foi premiada em 2025 por "Ainda Estou Aqui".

Redação
23 de Janeiro de 2026
Na imagem, fotografia em plano médio de dois cantores em um show. À esquerda, um homem de pele clara e cabelos escuros, vestindo uma camiseta preta, canta com os olhos fechados e expressão emocional. À direita, a cantora Virginia Fonseca aparece com cabelos loiros soltos ao vento, usando um conjunto de top e calça brilhantes em tom lilás com zíper frontal. Ambos seguram microfones e demonstram grande sintonia. O fundo é escuro, iluminado por fortes refletores brancos que criam um efeito de aura e brilho ao redor dos artistas.
Silvero Pereira

Seu Desejo, o forró romântico que conquista o Brasil

Nada melhor do que música boa para atravessar fronteiras e chegar no coração como flecha de cupido.

Silvero Pereira
23 de Janeiro de 2026
Print do trailer de O Agente Secreto.
Verso

‘Me sinto premiado’, vibra cearense Robério Diógenes com sucesso de 'O Agente Secreto'

Ator celebrou as quatro indicações do longa brasileiro ao Oscar 2026.

Ana Beatriz Caldas e Lucas Monteiro
22 de Janeiro de 2026
foto de divulgação da cantora Maria Rita.
Verso

Maria Rita anuncia turnê 'Redescobrir 2' em homenagem a Elis Regina

A novo projeto já tem presença confirmada do filho da cantora, Antonio Baldini.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Reconhecimento histórico do Brasil no Oscar reflete conquistas prévias e orgulho nacional
João Gabriel Tréz

Reconhecimento histórico do Brasil no Oscar reflete conquistas prévias e orgulho nacional

Com indicações para o filme pernambucano “O Agente Secreto” e para o paulista Adolpho Veloso, cultura segue movendo brasileiros.

João Gabriel Tréz
22 de Janeiro de 2026
Quem pode ameaçar o
Mylena Gadelha

Quem pode ameaçar o "sonho" de O Agente Secreto vencedor no Oscar 2026?

Indicados ao prêmio deste ano foram anunciados e a corrida pela estatueta promete ser intensa.

Mylena Gadelha
22 de Janeiro de 2026
Memes em apoio ao filme enchem as páginas das redes sociais nesta quinta-feira (22).
Verso

Memes tomam conta da web após indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Oscar; veja

Felicitações aos atores e apoio ao cinema brasileiro, como de costume, se transformaram em memes.

Redação
22 de Janeiro de 2026
'Fiquei bem nervoso', diz Kleber Mendonça sobre indicações ao Oscar 2026
Verso

'Fiquei bem nervoso', diz Kleber Mendonça sobre indicações ao Oscar 2026

Diretor disse que acompanhou com amigos a transmissão dos indicados.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Foliões pulando carnaval.
Verso

Veja programação do fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

Do reggae ao axé, folia ocupa ruas e espaços privados da Capital.

Nathália Paula Braga*
22 de Janeiro de 2026
Veja onde assistir 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar 2026, nos cinemas em Fortaleza
Verso

Veja onde assistir 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar 2026, nos cinemas em Fortaleza

O longa premiado já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de espectadores.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Cena de
Verso

'Pecadores' desbanca 'Titanic' e se torna filme com mais indicações ao Oscar

Longa é dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan.

Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Na trama, Geane vive Elisângela (à direita na foto), responsável por bons momentos de humor no filme.
Verso

Atriz cearense de ‘O Agente Secreto’ celebra indicação ao Oscar: ‘Dia especial para nós’

Geane Albuquerque, que brilhou como a personagem Elisângela, destacou momento positivo para o cinema brasileiro e se emocionou ao falar sobre a trajetória do filme.

Ana Beatriz Caldas
22 de Janeiro de 2026
Na imagem, do lado esquerdo, ma fotografia em preto e branco de Leonardo Villar no filme O Pagador de Promessas (1962). Ele aparece de perfil, com expressão de sofrimento e suor no rosto, carregando uma pesada cruz de madeira. Este foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro; no centro, ma imagem colorida de Fernanda Montenegro no filme Central do Brasil (1998). Ela está de óculos, olhando para baixo com uma expressão melancólica e terna. Pela sua atuação como Dora, ela se tornou a primeira brasileira (e única até hoje) indicada ao Oscar de Melhor Atriz; no lado direito, uma imagem colorida de Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui (2024). Ela está dentro de um carro, olhando fixamente pela janela com um olhar profundo e resiliente. O filme gerou grande aclamação internacional e forte campanha para as premiações da Academia.
Verso

Com ‘O Agente Secreto’, Brasil tem 6ª indicação a Oscar de Melhor Filme Internacional; relembre

Primeira indicação brasileira na categoria ocorreu em 1963.

Diego Barbosa
22 de Janeiro de 2026
Cena do filme Sonhos de Trem.
Verso

Sonhos de Trem: conheça filme que rendeu indicação ao Oscar para brasileiro

Adolpho Veloso foi indicado na categoria "Melhor Fotografia".

Renato Bezerra
22 de Janeiro de 2026