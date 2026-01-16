Diário do Nordeste
Chico Chico apresenta show do novo álbum, ‘Let it Burn’, em Fortaleza

Filho de Cássia Eller, artista apresenta repertório mais maduro, com releituras de clássicos da MPB e música em homenagem às mães.

Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
(Atualizado às 09:37, em 17 de Janeiro de 2026)
Chico Chico apresenta novo álbum pela primeira vez em Fortaleza.
Foto: Divulgação.

O cantor e compositor carioca Chico Chico volta a Fortaleza neste fim de semana para apresentar o show de seu terceiro álbum solo, “Let it Burn / Deixa Arder”, lançado em outubro do ano passado. A apresentação única será realizada no domingo (18), no Teatro RioMar Fortaleza, e ainda tem ingressos à venda.

Filho de Cássia Eller, Chico Chico tem uma trajetória musical de mais de uma década e demonstra, no novo trabalho, mais maturidade para costurar as diversas referências que o influenciam. Em “Let it Burn”, o músico une rock, blues, folk e MPB – sem desprezar o conhecimento de cultura popular que usou como base em “Estopim”, álbum que o antecede.

O disco conta 20 faixas, entre canções autorais e reinterpretações de grandes nomes da música brasileira e mundial – “Vila do Sossego”, de Zé Ramalho, “Girl From the North Country”, de Bob Dylan, e “Four and Twenty”, de Stephen Stills. 

Em entrevista ao Verso, Chico conta que, no show, as novas músicas “vão se misturando com coisas de outros momentos”. “No palco, o show vira esse lugar mais solto, onde as músicas conversam entre si e vão mudando de forma”, comenta o artista.

Entram no repertório canções como “Tempo de Louças”, “Árvore”, “Hora H” e a marcante “Two Mother’s Blues”, em que Chico homenageia Cássia Eller e Maria Eugênia Costa, esposa da cantora e sua segunda mãe, e fala sobre a perda precoce do pai, o baixista Tavinho Fialho, que faleceu poucos dias antes do nascimento do filho.

“Essa música veio de um lugar muito íntimo, mas também muito feliz”, conta Chico. “Eu sempre falo do privilégio que foi ter sido criado por duas mães, isso é algo que me formou muito. Experimentei escrever sobre isso em inglês e foi legal, porque mudam as palavras e as relações e rimas entre elas”, explica.

Outro destaque do setlist é a releitura da música “Menino Bonito”, de Rita Lee, que ganhou versão de Chico Chico no ano passado e se tornou uma das músicas mais ouvidas do artista no Spotify.

A inédita “Blues da Piedade”, que tem sido tocada nos últimos shows do músico e será lançada como single no próximo dia 23, também é uma novidade do repertório.

Retorno a Fortaleza

Músico conta com público cativo na Capital.
Foto: Divulgação.

Nos últimos anos, Chico ocupou diferentes palcos da capital cearense. Em outubro do ano passado, pouco antes do lançamento de “Let it Burn”, ele trouxe o show da turnê do disco “Estopim” (2024) para uma apresentação no Náutico Atlético Cearense. Em 2021, subiu ao palco do Festival Elos, no Centro de Eventos do Ceará. Se apresentou, ainda, no Férias da PI.

Os shows acabaram por ampliar o público cearense do artista. “Fortaleza sempre me recebeu muito bem. Existe uma escuta muito atenta do público, uma troca que acontece de forma imediata”, celebra. “Cada vez que volto, sinto que essa relação fica mais próxima”, completa.

Serviço
Quando: Domingo, 18 de janeiro
Horário: 20h
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (Shopping RioMar Fortaleza - Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 135 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @teatroriomarfortaleza

