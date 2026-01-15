Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

10 shows para ver em Fortaleza neste fim de semana

Programação cultural dos próximos dias inclui shows em equipamentos culturais e primeiras atrações nacionais do Pré-Carnaval.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
(Atualizado às 09:17)
Verso
Artistas se apresentam de sexta-feira (16) a domingo (18), em eventos gratuitos e pagos.
Legenda: Artistas se apresentam de sexta-feira (16) a domingo (18), em eventos gratuitos e pagos.
Foto: Divulgação / Arte: Louise Dutra.

Janeiro é um mês particularmente animado do calendário da capital cearense, com diversas programações de festas e blocos de Pré-Carnaval ganhando as ruas e equipamentos culturais. Mas para quem gosta de shows, a agenda cultural também está agitada, com artistas de diversos gêneros musicais em shows gratuitos e pagos.

Neste fim de semana, os destaques incluem a programação de festivais gratuitos, como o Barulhinho Delas, na Estação das Artes, e o Rock Cordel, no Banco do Nordeste Cultural, além de shows solos de artistas da música popular brasileira e as primeiras atrações nacionais do Ciclo Carnavalesco 2026. Confira, a seguir, dez opções para conferir:

teaser image
Verso

Confira programação do Pré-Carnaval e do Carnaval 2026 de Fortaleza

teaser image
Verso

Festival Jazz & Blues terá shows de Rosa Passos, Beto Guedes e mais; veja programação

Mumutante (16/01)

Multiartista, Mumutante apresenta repertório novo no show desta sexta-feira (16).
Legenda: Multiartista, Mumutante apresenta repertório novo no show desta sexta-feira (16).
Foto: Divulgação/1520 Produtora.

Uma das revelações da música cearense contemporânea, a cantora Mumutante se apresenta na primeira noite do Festival Barulhinho Delas, na Estação das Artes, acompanhada pelo músico Agê. No repertório, músicas autorais da artista — como o novo single "Maré", lançado no último dia 9 — e releituras.

Ainda na sexta-feira (16), se apresentam no evento a DJ Carol C, o grupo Vera Fischer Era Clubber e a DJ Lola Garcia.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 16 de janeiro
Horário: 18h30
Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito | Classificação indicativa: 18 anos
Mais informações: @barulhinhodelas e @estacaodasartes.ce

Fundo de Quintal (16/01)

Grupo encerra primeira noite de Pré-Carnaval na Praça do Ferreira.
Legenda: Grupo encerra primeira noite de Pré-Carnaval na Praça do Ferreira.
Foto: Divulgação.

Na primeira noite da programação oficial do Pré-Carnaval de Fortaleza, a festa começa com muito samba na Praça do Ferreira. O destaque é o grupo carioca Fundo de Quintal, que faz um show gratuito com sucessos de diversas fases da carreira.

A apresentação da banda está marcada para às 21h. A cantora Theresa Rachel, que sobe ao palco às 18h, e o grupo Mais Melanina, que se apresenta às 19h30, fecham o line-up da noite.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 16 de janeiro
Horário: 21h
Onde: Praça do Ferreira (Centro)
Acesso gratuito 
Mais informações: @carnavaldefortaleza

Tulipa Ruiz (16 a 18/01)

Os irmãos Gustavo e Tulipa Ruiz.
Legenda: Os irmãos Gustavo e Tulipa Ruiz.
Foto: Divulgação/ONErpm Studios.

A cantora e compositora Tulipa Ruiz chega a Fortaleza com uma curta temporada de sua turnê “Noire”, que conta com apresentações intimistas, em formato voz e violão, acompanhadas do músico e produtor Gustavo Ruiz, irmão da artista.

O show reúne sucessos da artista em versões revisitadas e terá três sessões: uma na sexta-feira (16), às 19h, uma no sábado (17), também às 19h, e uma no domingo (18), às 18h.

Serviço
Quando: De sexta-feira, 16, a domingo, 18 de janeiro
Horário: Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18h
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Vendas na bilheteria da Caixa Cultural ou no site Bilheteria Cultural
Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Banda Eva (17/01)

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva.
Legenda: Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva.
Foto: Divulgação.

Inaugurando o polo oficial do Pré-Carnaval na Barra do Ceará, a Banda Eva faz um show gratuito e animado, cheio de axé e hits carnavalescos.

O grupo deve se apresentar às 20h, mas a festa começa mais cedo, às 17h, com discotecagem da DJ Lolost e show da banda Pimenta Malagueta.

Serviço
Quando: Sábado, 17 de janeiro
Horário: 20h
Onde: Marco Zero (Barra do Ceará)
Acesso gratuito
Mais informações: @carnavaldefortaleza

Dudu Nobre (17/01)

Sambista se apresenta neste sábado, em show gratuito (17).
Legenda: Sambista se apresenta neste sábado, em show gratuito (17).
Foto: Divulgação.

Um dos destaques da programação do Pré-Carnaval de Fortaleza, o sambista Dudu Nobre sobe ao palco do Aterrinho neste sábado (17), às 20h30, com um show que reúne grandes hits de sua carreira. Na mesma noite, se apresentam o DJ Kaká de Paula, o grupo DTF e o bloco Camaleões do Vila.

Serviço
Quando: Sábado, 17 de janeiro
Horário: 20h
Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
Acesso gratuito
Mais informações: @carnavaldefortaleza 

Jadsa (17/01)

Artista baiana se apresenta na Estação das Artes.
Legenda: Artista baiana se apresenta na Estação das Artes.
Foto: Liz Dorea/Divulgação.

A cantora baiana Jadsa chega a Fortaleza com a turnê de seu disco mais recente, "big buraco", que une o já conhecido experimentalismo da artista a uma vertente mais pop da MPB. O repertório do álbum, que foi um dos destaques da música brasileira em 2025, será apresentado no palco da Estação, durante a programação do festival Barulhinho Delas.

Serviço
Quando: Sábado, 17 de janeiro
Horário: 19h
Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito | Classificação indicativa: 18 anos
Mais informações: @barulhinhodelas e @estacaodasartes.ce

Catto (17/01)

Cantora retorna ao palco da Estação neste fim de semana.
Legenda: Cantora retorna ao palco da Estação neste fim de semana.
Foto: Juliana Robin/Divulgação.

Também no Barulhinho Delas, logo após o show de Jadsa, a cantora gaúcha Catto traz seu novo show à Capital, "Caminhos Selvagens", que celebra os 15 anos da trajetória da artista.

Além de Jadsa e Catto, compõem o line-up do festival no sábado (17) as artistas Roberta Kaya, Clarisse Aires, DJ Negona e Djuena Tikuna.

Serviço
Quando: Sábado, 17 de janeiro
Horário: 20h20
Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito | Classificação indicativa: 18 anos
Mais informações: @barulhinhodelas e @estacaodasartes.ce

Cátia de França (17/01)

Artista paraibana se apresenta no sábado (17).
Legenda: Artista paraibana se apresenta no sábado (17).
Foto: Murilo Alvesso/Divulgação.

A cantora paraibana Cátia de França apresenta o show “No Rastro de Catarina”, com repertório do álbum homônimo, lançado em 2024, e músicas clássicas de sua trajetória, como "Ensacado", "Quem Vai Quem Vem" e "O Bonde". A apresentação de abertura é da artista Maria Gigi Tubiba.

Serviço
Quando: Sábado, 17 de janeiro
Horário: 20h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia) e R$ 35 + 1kg de alimento (social) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla
Mais informações: @dragaodomar

Fernando Catatau (17/01)

Cantor e instrumentista se apresenta no CCBNB.
Legenda: Cantor e instrumentista se apresenta no CCBNB.
Foto: Jamille Queiroz/Divulgação.

O artista cearense Fernando Catatau encerra a quarta noite de Festival Rock Cordel com um pocket show especial no CCBNB. Na mesma noite, se apresentam ainda as bandas Diadhema, David Ávila Trio, Mimão com Léo, Ref & os Despacitos, Pulso de Marte e Infinita Madrugada.

Serviço
Quando: Sábado, 17 de janeiro
Horário: 23h
Onde: Banco do Nordeste Cultural (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Acesso gratuito mediante retirada de ingressos no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Chico Chico (18/01)

Chico Chico faz apresentação única neste domingo (18).
Legenda: Chico Chico faz apresentação única neste domingo (18).
Foto: Divulgação.

O cantor carioca Chico Chico volta a Fortaleza com o show de seu novo álbum, "Let It Burn / Deixa Arder", lançado em outubro do ano passado, em que une blues, folk e MPB. A apresentação única será no Teatro RioMar Fortaleza.

Serviço
Quando: Domingo, 18 de janeiro
Horário: 20h
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (Shopping RioMar Fortaleza - Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 135 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @teatroriomarfortaleza

