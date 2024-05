Cantando as vivências na Sapiranga, Kaya estreia show no Cineteatro São Luiz com convidados

Cantora e instrumentista da nova geração de multiartistas que representam a potência criativa das periferias da Capital, Roberta Kaya apresenta, nesta quarta-feira (15), seu show de estreia no Cineteatro São Luiz. A apresentação terá participação de Luiza Nobel e Mateus Fazeno Rock e explora o repertório do primeiro EP da artista, Negrazúmbida, lançado em outubro de 2023, além de quatro faixas inéditas.

Pensado e produzido durante a pandemia, Negrazúmbida é um passeio pelas memórias de Kaya na Sapiranga, bairro onde nasceu e cresceu. É também um convite à reflexão sobre a relação entre cidade e meio ambiente, por meio de elementos que remontam às paisagens verdes do bairro, como o canto dos pássaros, o vento e o balanço das águas da lagoa – muitos deles, segundo Kaya, cada vez mais ausentes.

O EP foi produzido pela própria artista e pelo produtor Gabriel Marquez, também responsável pela mixagem e masterização. As cinco faixas do EP – “Revolta”, “Fôlego”, “Corpo fechado”, “Cidade Fortown” e “Salutar” – narram histórias sobre corpos e territórios periféricos e unem sonoridades afro-brasileiras a tecnologias eletrônicas experimentais.

Anteriormente, o trabalho havia sido apresentado apenas na Casa Ocan, espaço cultural independente localizado no bairro Benfica. Essa, portanto, é a primeira vez que o show será feito em um dos grandes palcos do Estado – momento marcante na carreira da jovem artista.

Entre as referências de Kaya estão artistas da cena contemporânea cearense – como a amiga Luiza Nobel e o primo Mateus Fazeno Rock, colaboradores do show de estreia – a cantoras internacionais, como Erykah Badu, Nina Simone e Beyoncé.

Em entrevista ao Verso, Kaya celebra o momento, mas não deixa de destacar: “foi muita luta para conseguir esse espaço, até porque ainda estou nesse momento de formação de público”, afirma.

Legenda: Além da divulgação de "Negrazúmbida", artista se prepara para lançar o primeiro álbum Foto: Nary Gomes/Divulgação

Com o intuito de fazer sua música chegar ao maior número de pessoas, a artista se dedicou a pensar em um show para todos – além da acessibilidade em Libras que já faz parte da programação de equipamentos públicos do Estado, a equipe de produção investiu em um serviço de audiodescrição, que potencializa a experiência cênico-musical para quem tem deficiência visual. “Vejo isso como uma prioridade. A gente construiu um roteiro pensando nisso”, explica.

Segundo a artista, o show será dividido em três momentos: a apresentação das canções de Negrazúmbida, uma pequena transição e, depois, a apresentação das faixas inéditas, que devem estar no disco de estreia da artista, ANT FER RUG, ainda sem data de lançamento.

Sapiranga como inspiração e refúgio

Legenda: No trabalho, Kaya explora temas como racialidade e a relação do cenário urbano com a natureza Foto: Nary Gomes/Divulgação

O primeiro EP chegou quando Kaya, já com pesquisa musical madura, conseguiu as ferramentas para botar o trabalho no mundo. Mas a relação com a música, conta a artista, esteve presente em sua vida desde a infância, quando começou a tocar teclado em um reforço escolar e grupos da igreja do bairro.

Na hora de prestar vestibular, a jovem não teve dúvida: se inscreveu para o curso de licenciatura em Música na Universidade Estadual do Ceará (Uece), onde começou a ter contato com sonoridades que iam além do gospel – e acesso a todo um outro mundo.

“Na universidade eu tive acesso ao movimento estudantil, que foi o que trouxe uma outra perspectiva de vida para mim, enquanto uma pessoa negra”, pontua. “Também foi na faculdade que comecei a cantar. Na igreja, não me deixavam: era sempre a pessoa branca que cantava, que estava nesse lugar de privilégio”, analisa.

Essa visão mais ampla fez com que Kaya sempre enxergasse o fazer artístico como algo coletivo. Durante a conversa, a artista ressalta esse aspecto ao citar a equipe de dez pessoas que trabalha para que o show chegue no melhor formato ao Cineteatro São Luiz; mas há algo anterior ao show, uma presença ancestral, refletida por meio de uma costura entre o passado e o futuro da Sapiranga e de quem ali vive.

Negrazúmbida nada mais é do que as sonoridades da Sapiranga. Nessas músicas eu falo, de uma forma não linear, dos meus sentimentos naquele espaço. KAYA

A reflexão alcança questões ambientais, como a exploração imobiliária que modifica o cenário do bairro, mas também raciais e sociais. "A Sapiranga passa por um processo praticamente de desapropriação territorial, onde a tecnologia imobiliária está consumindo todos os espaços de fauna e flora", destaca. "Alguns sons que eu captei já não existem mais; eles deram lugar ao concreto", completa.

Junto às percepções da artista sobre a Sapiranga que já foi e a que ainda pode vir a ser, o "zumbido tecnoancestral" de Kaya não é só melancolia; há também um quê de homenagem ao bairro. É um registro para a posteridade, uma forma de guardar um pouco daquele território amado. “Eu não moro mais lá, mas nasci, cresci lá e vivo por lá, porque é, para mim, esse lugar de refúgio, esse lugar de retorno”, destaca Kaya.

Serviço

Show “Negrazúmbida” – Kaya (part. Mateus Fazeno Rock e Luiza Nobel)

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 – Centro)

Quando: Quarta-feira, 15 de maio de 2024

Horário: 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Vendas: Bilheteria (das 9h30 às 18h) e online, no Sympla

Acompanhe a artista: @robertakaya

Ouça o EP Negrazúmbida

*Show com audiodescrição e acessibilidade em Libras