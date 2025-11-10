Em novo álbum, filho de Cássia Eller homenageia pai que não conheceu

Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller, tinha apenas alguns dias de vida quando o destino o separou de seu pai. O baixista Tavinho Fialho, que morreu em um acidente de carro aos 33 anos, partiu uma semana antes do nascimento do filho. Mais de três décadas depois, o cantor transforma essa ausência em música no álbum “Let it burn — deixa arder”, que traz uma faixa em homenagem ao músico.

Na canção “Heal me” (“Me cure”), Chico, hoje com 32 anos, canta versos que traduzem a saudade de um laço que nunca se formou: “Não consigo parar de sentir de novo / parece tão barulhento e solitário aqui dentro...”. O disco também celebra o amor de suas duas mães, Cássia e Maria Eugênia, na faixa “Two Mother’s Blues”.

Quem era Tavinho Fialho

Tavinho Fialho, nascido no Rio em 1960, teve uma carreira breve, mas marcante. Tocou com nomes como Caetano Veloso, Arrigo Barnabé e a Legião Urbana, banda que dedicou a ele, in memoriam, o álbum “O Descobrimento do Brasil”. Tavinho também integrou a banda de Cássia no início dos anos 1990 e chegou a dividir o palco com a cantora em um histórico show no Circo Voador, em 1992. Os dois, aliás, tiveram um relacionamento amoroso durante um ano, nunca revelado publicamente.

Agora, 33 anos depois, é no mesmo palco do Circo Voador, em solo carioca, que Chico Chico volta para celebrar, em som e memória, nesta quinta-feira (13) o pai que a vida não lhe permitiu conhecer.