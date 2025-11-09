Paul McCartney critica cardápio da COP30 e pede menu 100% vegetariano

Defensor histórico dos direitos dos animais, Paul McCartney, 83, fez um apelo público ao presidente da COP30, André Corrêa do Lago, para que o evento adote um cardápio totalmente vegetariano.

O músico britânico divulgou uma carta aberta, escrita em parceria com a ONG Peta, que está em Belém promovendo ações de conscientização sobre o impacto ambiental do consumo de carne.

“Servir carne em uma conferência climática é como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer”, escreveu o ex-beatle. “A indústria de agricultura animal é uma das maiores causadoras de desmatamento e da catástrofe climática que está assolando o planeta".

Segundo a revista New Music Express, McCartney destacou que a pecuária responde por cerca de 80% do desmatamento global e pediu coerência entre o propósito do evento e as práticas adotadas.

“Peço que o senhor alinhe o cardápio da COP30 com sua missão, tornando-o totalmente vegetariano. Isso reduziria significativamente sua pegada de carbono e o impacto ambiental geral, servindo de exemplo positivo para o mundo”, completou.

Paul elogiou a escolha de Belém como sede da conferência, mas demonstrou surpresa com o fato de apenas 40% das refeições planejadas serem vegetarianas.

“É apropriado que a COP30 seja realizada em Belém, a porta de entrada para a Amazônia, cuja floresta tropical é frequentemente chamada de pulmão da Terra... Proteger a Amazônia, que sustenta a vida, deve ser uma prioridade máxima para ambientalistas de todas as nacionalidades, por isso fiquei chocado ao saber que apenas 40% dos alimentos servidos na COP30 estão previstos para serem vegetarianos”, escreveu.

Ativismo ambiental

Ativista desde os anos 1970, quando adotou o vegetarianismo ao lado de sua esposa Linda McCartney, o artista mantém até hoje uma atuação constante em campanhas ambientais e pela defesa dos animais.

Na carta, ele conclui o apelo de forma direta: “O próprio site da COP30 confirma que as refeições à base de plantas têm uma pegada de carbono substancialmente menor, portanto, peço que deem o exemplo e façam com que a conferência seja inteiramente vegetariana".