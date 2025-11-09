Paul McCartney critica cardápio da COP30 e pede menu 100% vegetariano
Em carta aberta, músico e ativista diz que servir carne em conferência climática é “como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer”.
Defensor histórico dos direitos dos animais, Paul McCartney, 83, fez um apelo público ao presidente da COP30, André Corrêa do Lago, para que o evento adote um cardápio totalmente vegetariano.
O músico britânico divulgou uma carta aberta, escrita em parceria com a ONG Peta, que está em Belém promovendo ações de conscientização sobre o impacto ambiental do consumo de carne.
“Servir carne em uma conferência climática é como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer”, escreveu o ex-beatle. “A indústria de agricultura animal é uma das maiores causadoras de desmatamento e da catástrofe climática que está assolando o planeta".
Segundo a revista New Music Express, McCartney destacou que a pecuária responde por cerca de 80% do desmatamento global e pediu coerência entre o propósito do evento e as práticas adotadas.
“Peço que o senhor alinhe o cardápio da COP30 com sua missão, tornando-o totalmente vegetariano. Isso reduziria significativamente sua pegada de carbono e o impacto ambiental geral, servindo de exemplo positivo para o mundo”, completou.
Paul elogiou a escolha de Belém como sede da conferência, mas demonstrou surpresa com o fato de apenas 40% das refeições planejadas serem vegetarianas.
“É apropriado que a COP30 seja realizada em Belém, a porta de entrada para a Amazônia, cuja floresta tropical é frequentemente chamada de pulmão da Terra... Proteger a Amazônia, que sustenta a vida, deve ser uma prioridade máxima para ambientalistas de todas as nacionalidades, por isso fiquei chocado ao saber que apenas 40% dos alimentos servidos na COP30 estão previstos para serem vegetarianos”, escreveu.
Ativismo ambiental
Ativista desde os anos 1970, quando adotou o vegetarianismo ao lado de sua esposa Linda McCartney, o artista mantém até hoje uma atuação constante em campanhas ambientais e pela defesa dos animais.
Na carta, ele conclui o apelo de forma direta: “O próprio site da COP30 confirma que as refeições à base de plantas têm uma pegada de carbono substancialmente menor, portanto, peço que deem o exemplo e façam com que a conferência seja inteiramente vegetariana".