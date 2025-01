Lula escolhe embaixador André Corrêa como presidente da COP30, em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (21), o embaixador André Corrêa do Lago como o presidente da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro, na cidade de Belém, capital do Pará.

O designado para a função é o atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. A escolha foi comunicada pelo próprio Itamaraty, por meio de uma nota à imprensa publicada nos canais oficiais do órgão.

Ana Toni, titular da Secretaria Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, será a diretora-executiva (CEO) da conferência. Ela também foi anunciada no mesmo comunicado do Governo Federal.

A nota destacou André como um "experiente negociador do regime de clima". Segundo o texto, a designação dele "reflete o compromisso do Brasil com a agenda global de desenvolvimento sustentável e reforça a liderança do país nas negociações climáticas internacionais".

"O anúncio marca também um passo importante na preparação da conferência, que será realizada em Belém, no estado do Pará, em novembro de 2025", completou um trecho.

O presidente da conferência, ao ser indicado pelo país sede, se torna o responsável pela intermediação entre os Estados que participam da convenção para promover consensos e alcançar compromissos.

A previsão era de que a divulgação da presidência da COP30 ocorresse ainda na semana passada. Entretanto, a crise enfrentada pelo Palácio do Planalto em razão de uma onda de desinformação sobre a fiscalização de valores transferidos pelo Pix fez com que o governo adiasse a publicização.