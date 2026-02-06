Novo regulamento da Série B nada mais é que uma transição para ter apenas 3 rebaixados na Série A

Está tudo interligado. Um dia após a mudança de regulamento da Série B, aprovada pelos clubes, diga-se, subindo apenas campeão e vice diretamente, e colocando do 3º ao 6º para um playoff por duas vagas, a CBF anunciou que estuda reduzir o número de rebaixados da Série A para 3 clubes.

Portanto, tudo indica que o novo regulamento da Série B nada mais é que uma transição para 3 rebaixados na Série B. Vejamos:

Em 2026, dois subirão direto - campeão e vice- e do 3º ao 6º disputando playoffs por duas vagas.

Caminho aberto pra mudança

Com a mudança, o caminho está aberto para a entidade mudar o número de rebaixados na Série A em 2027, para três, e mudando um detalhe na Série B de 2027: do 3º ao 6ª da 'Segundona' fariam um playoff apenas por uma vaga.

Esse é o mesmo modelo da Championship, 2º divisão inglesa, com jogo único em Wembley, com taça e tudo para o 'campeão' do Playoff. As disputas são espetaculares e dará muita emoção para a Série B.

Assim, subiriam campeão e vice direto, e o vencedor do playoff (3º ao 6º), totalizando 3 vagas de acesso.

Esse modelo de 3 rebaixados já é discutido há anos, nas grandes ligas da Europa, com 20 ou 18 clubes já acontece, e nenhuma liga do mundo rebaixa 4 clubes. Em uma liga tão disputada e acirrada como a Série A, rebaixar 25% dos clubes é muita coisa.

Se hoje o torcedor de um time que está na Série B - caso infelizmente de Ceará e Fortaleza em 2026 - reclama que dá uma vaga a menos de acesso, amanhã ele vai se aliviar quando estiver na Série A e só 3 caírem. Pegue o exemplo do Ceará, que fez uma campanha segura e sem sustos até 5 rodadas do fim e caiu em 17º com apenas 30 minutos no Z4.

Hoje, um rebaixamento na Série A é muito cruel, praticamente quebra o clube pelo abismo financeiro entre a elite e a Série B, e reduzir o número de rebaixados daria mais estabilidade na elite.