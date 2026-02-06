Média histórica do 6º da Série B é apenas 4 pontos a menos que a do 4º colocado; Veja comparativo

A CBF alterou o regulamento da Série B 2026, indicando playoffs do 3º ao 6º colocados, dando acesso direto apenas ao campeão e ao vice.E o que isso impacta na pontuação a ser alcançada pelos clubes?

Muito se falou da injustiça em decidir um acesso em dois jogos colocando frente à frente um clube com pontuação maior, os casos do 3º e 4º colocados, contra o 5º e 6º, obviamente menor, mas a discrepância não é tão grande ao longo da história dos pontos corridos.

Implementado desde 2006 pela CBF, já foram disputadas 20 edições de Pontos Corridos, e a média histórica de pontuação do 6º colocado em comparação ao 4º é pequena, apenas 4 pontos a menos.

A média histórica de pontos do 4º colocado é de 62 pontos. Se chega a esse número somando a pontuação total de pontos do 4º colocado ao longo dos 20 anos (1.258 pontos), dividido pelo número de edições disputadas: 20.

O mesmo cálculo é feito com o 6º colocado de cada ano. São 1.177 pontos e dividido por 20 edições, média histórica fica em 58 pontos.

Ou seja, a diferença é de apenas 4 pontos, equivalendo a duas rodadas, ou mesmo com uma disputa aberta na última rodada.

Legenda: Criciúma, 5º colocado, e Goiás, 6º em 2025, teriam chance de acesso com os playoffs Foto: Celso da Luz/Criciúma E.C.

Em suma, o 6º colocado geralmente está muito próximo em pontuação do 4º colocado. Então é justo que o clube que esteja no neste posto, dispute o acesso.

Em algumas temporadas, a diferença foi de apenas um ponto, como em 2013, 2018, 2023, e 2024. Um exemplo recente, a temporada de 2024, o Ceará foi 4º colocado com 64 pontos e o Goiás, foi o 6º com 63.

No ano de maior discrepância de pontos, o de 2012, o 4º somou 71 e o 6º somou 60. Mas foi um ano atípico, em que a pontuação do 4º colocado foi 9 pontos acima da média: O Vitória foi 4º com 71 pontos e o São Caetano foi 5º, com os mesmos 71.

Assim, com a mudança, um clube poderá lutar pelo acesso somando menos pontos que o habitual. Claro que a vaga não é direta, mas dá chances a mais clubes.

Clube como Icasa, Novorizontino, Sampaio Corrêa, Paulista como 5º colocados, além de Ituano, Sampaio Corrêa, Oeste, Londrina, Boa Esporte e Marília, como 6º colocados em anos anteriores, são exemplos de clubes que nunca subiram em pontos corridos e lutariam pelo acesso..

Comparativo

2006:

4º América-RN 61

6º Coritiba 59

2007

4º Vitória 59

6º Marília 53

2008

4º Grêmio Barueri 63

6º Vila Nova-GO 58

2009

4º Atlético-GO 65

6º Figueirense 60

2010

4º América-MG 63

6º Sport 56

2011

4º Ponte Preta 63

6º Bragantino 58

2012

4º Vitória 71

6º Joiville 60

2013

4º Figueirense 60

6º Joiville 59

2014

4º Avaí 62

6º Boa Esporte/MG 59

2015

4º América-MG 65

6º Bragantino 60

2016

4º Bahia 63

6º Londrina 60

2017

4º Paraná 64

6º Oeste 59

2018

4º Goiás 60

6º Atlético-GO 59

2019

4º Atlético/GO 62

6º Paraná 56

2020

4º Cuiabá 61

6º Sampaio Corrêa 57

2021

4º Avaí 64

6º Guarani-SP 60

2022

4º Vasco 62

6º Ituano 57

2023

4º Atlético-GO 64

6º Mirassol 63

2024

4º Ceará 64

6º Goiás 63

2025

4º Remo 62

6º Goiás 61

