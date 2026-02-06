Média histórica do 6º da Série B é apenas 4 pontos a menos que a do 4º colocado; Veja comparativo
Mudança de regulamento da Série B 2026 impacta na pontuação para lutar pelo acesso
A CBF alterou o regulamento da Série B 2026, indicando playoffs do 3º ao 6º colocados, dando acesso direto apenas ao campeão e ao vice.E o que isso impacta na pontuação a ser alcançada pelos clubes?
Muito se falou da injustiça em decidir um acesso em dois jogos colocando frente à frente um clube com pontuação maior, os casos do 3º e 4º colocados, contra o 5º e 6º, obviamente menor, mas a discrepância não é tão grande ao longo da história dos pontos corridos.
Implementado desde 2006 pela CBF, já foram disputadas 20 edições de Pontos Corridos, e a média histórica de pontuação do 6º colocado em comparação ao 4º é pequena, apenas 4 pontos a menos.
A média histórica de pontos do 4º colocado é de 62 pontos. Se chega a esse número somando a pontuação total de pontos do 4º colocado ao longo dos 20 anos (1.258 pontos), dividido pelo número de edições disputadas: 20.
O mesmo cálculo é feito com o 6º colocado de cada ano. São 1.177 pontos e dividido por 20 edições, média histórica fica em 58 pontos.
Ou seja, a diferença é de apenas 4 pontos, equivalendo a duas rodadas, ou mesmo com uma disputa aberta na última rodada.
Em suma, o 6º colocado geralmente está muito próximo em pontuação do 4º colocado. Então é justo que o clube que esteja no neste posto, dispute o acesso.
Em algumas temporadas, a diferença foi de apenas um ponto, como em 2013, 2018, 2023, e 2024. Um exemplo recente, a temporada de 2024, o Ceará foi 4º colocado com 64 pontos e o Goiás, foi o 6º com 63.
No ano de maior discrepância de pontos, o de 2012, o 4º somou 71 e o 6º somou 60. Mas foi um ano atípico, em que a pontuação do 4º colocado foi 9 pontos acima da média: O Vitória foi 4º com 71 pontos e o São Caetano foi 5º, com os mesmos 71.
Assim, com a mudança, um clube poderá lutar pelo acesso somando menos pontos que o habitual. Claro que a vaga não é direta, mas dá chances a mais clubes.
Clube como Icasa, Novorizontino, Sampaio Corrêa, Paulista como 5º colocados, além de Ituano, Sampaio Corrêa, Oeste, Londrina, Boa Esporte e Marília, como 6º colocados em anos anteriores, são exemplos de clubes que nunca subiram em pontos corridos e lutariam pelo acesso..
Comparativo
2006:
4º América-RN 61
6º Coritiba 59
2007
4º Vitória 59
6º Marília 53
2008
4º Grêmio Barueri 63
6º Vila Nova-GO 58
2009
4º Atlético-GO 65
6º Figueirense 60
2010
4º América-MG 63
6º Sport 56
2011
4º Ponte Preta 63
6º Bragantino 58
2012
4º Vitória 71
6º Joiville 60
2013
4º Figueirense 60
6º Joiville 59
2014
4º Avaí 62
6º Boa Esporte/MG 59
2015
4º América-MG 65
6º Bragantino 60
2016
4º Bahia 63
6º Londrina 60
2017
4º Paraná 64
6º Oeste 59
2018
4º Goiás 60
6º Atlético-GO 59
2019
4º Atlético/GO 62
6º Paraná 56
2020
4º Cuiabá 61
6º Sampaio Corrêa 57
2021
4º Avaí 64
6º Guarani-SP 60
2022
4º Vasco 62
6º Ituano 57
2023
4º Atlético-GO 64
6º Mirassol 63
2024
4º Ceará 64
6º Goiás 63
2025
4º Remo 62
6º Goiás 61