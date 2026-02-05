Nova Série B traz mais atratividade e emoção, mas perde meritocracia

A nova Série B do Campeonato Brasileiro, definida nesta quinta-feira (5), indiscutivelmente trará mais atratividade e emoção para uma competição que, ano após ano, se mostrava mais desinteressante. Até por isso, uma chacoalhada cairia bem.

Com o mata-mata e o aumento do número de jogos com mobilização dos times envolvidos - sobretudo na reta final - a competição acaba, por outro lado, abrindo mão de meritocracia que coroaria o acesso direto de quem foi mais regular ao longo das 38 rodadas (no caso de 3º e 4º).

VEJA ANÁLISE