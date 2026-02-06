Diário do Nordeste
CBF avalia a redução do número de rebaixados na Série A

A pauta foi apresentada aos times da Série B na quinta (5)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:42)
Jogada
Legenda: A CBF é a responsável pela administração do futebol nacional
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia a redução do total de rebaixados na Série A. Em reunião do Congresso Técnico da Série B de 2026, nesta quinta-feira (5), a entidade sinalizou aos participantes da 2ª divisão que o tema será debatido nos próximos meses para eventos futuros.

Segundo o ge, a principal proposta é diminuir o rebaixamento de quatro para três clubes. Isso porque o número permanece inalterado desde 2004. Antes, em 2003, apenas dois caíam de divisão. A demanda partiu dos clubes que atualmente estão na Série A.

Assim, o futebol brasileiro se aproxima mais do formato europeu, principalmente com a inclusão de playoffs na Série B a partir da atual temporada. Um grupo de estudo será elaborado para o debate.

Sede da CBF

Jogada

