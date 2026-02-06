Diário do Nordeste
CBF divulga tabela básica da Série B 2026; Clássicos serão nas 9ª e 28ª rodadas

O primeiro clássico será em março e o segundo em setembro

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 20:12)
Jogada
Legenda: Fortaleza e Ceará conheceram a ordem dos jogos da Série B, com os clássicos sendo em março e setembro
Foto: KID JUNIOR / SVM

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta sexta-feira (6), a tabela básica da Série B do Brasileiro 2026. O Ceará estreia em casa contra o São Bernardo, enquanto o Fortaleza, estreia fora contra o Botafogo/SP. As datas básicas da 1ª rodada são 20/03 (sexta), 21/03 (sábado) ou 22/03 (domingo).

Os dois Clássicos-Rei estão previstos para a 9ª rodada, no dia 15/05 (sex), 16/05 (sáb) ou 17/05 (dom) e na 28ª rodada, 11/09 (sex), 12/09 (sáb) ou 13/09 (dom). 

A última rodada da Série B está prevista para o dia 14 de novembro. O Ceará visita o CRB, enquanto o Fortaleza recebe o Vila Nova/GO.

Novidade para esta edição, os playoffs, envolvendo do 3º ao 6º colocados, serão nos dias 21 de novembro e 28 de novembro.

Jogos de Fortaleza e Ceará

Turno

1ª rodada:

Botafogo-SP x Fortaleza
Ceará x São Bernardo

2ª rodada:

Ponte Preta x Ceará
Fortaleza x Cuiabá

3ª rodada:

Fortaleza x Juventude 
Cuiabá x Ceará

4ª rodada:

São Bernardo x Fortaleza
Ceará x Náutico

5ª rodada: 

Londrina x Ceará
Fortaleza x Criciúma

6ª rodada:

Operário-PR x Fortaleza
Ceará x Vila Nova

7ª rodada:

Fortaleza x Goiás
Sport x Ceará

8ª rodada: 

Ceará x Atlético-GO
Avaí x Fortaleza

9ª rodada:

Ceará x Fortaleza

10ª rodada

Novorizontino x Ceará
Fortaleza x Londrina

11ª rodada: 

Athletic-MG x Fortaleza
Ceará x Operário-PR

12ª rodada:

Ceará x Avaí
Náutico x Fortaleza

13ª rodada:

Fortaleza x América-MG
Criciúma x Ceará

14ª rodada:

Ceará x Botafogo-SP 
CRB x Fortaleza

15ª rodada:

Fortaleza x Sport
Juventude x Ceará

16ª rodada: 

Fortaleza x Ponte Petra
Goiás x Ceará

17ª rodada:

Ceará x Athletic-MG
Atlético-GO x Fortaleza

18ª rodada:

América-MG x Ceará
Fortaleza x Novorizontino 

19ª rodada:

Ceará x CRB
Vila Nova x Fortaleza

Returno

20ª rodada:

Fortaleza x Botafogo-SP
São Bernardo x Ceará

21ª rodada:

Ceará x Ponte Preta
Cuiabá x Fortaleza

22ª rodada: 

Ceará x Cuiabá
Juventude x Fortaleza

23ª rodada:

Fortaleza x São Bernardo
Náutico x Ceará

24ª rodada:

Ceará x Londrina
Criciúma x Fortaleza

25ª rodada:

Fortaleza x Operário
Vila Nova x Ceará

26ª rodada:

Ceará x Sport
Goiás x Fortaleza

27ª rodada:

Fortaleza x Avaí 
Atlético--GO x Ceará

28ª rodada: 

Fortaleza x Ceará

29ª rodada:

Londrina x Fortaleza
Ceará x Novorizontino 

30ª rodada:

Operário x Ceará
Fortaleza x Athletic

31ª rodada:

Fortaleza x Náutico
Avaí x Ceará

32ª rodada:

América-MG x Fortaleza
Ceará x Criciúma 

33ª rodada:

Botafogo-SP x Ceará
Fortaleza x CRB

34ª rodada:

Ceará x Juventude
Sport x Fortaleza

35ª rodada:

Ponte Preta x Fortaleza
Ceará x Goiás

36ª rodada: 

Athletic x Ceará
Fortaleza x Atlético-GO

37ª rodada:

Novorizontino x Fortaleza
Ceará x América-MG

38ª rodada:

Fortaleza x Vila Nova
CRB x Ceará

