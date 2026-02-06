CBF divulga tabela básica da Série B 2026; Clássicos serão nas 9ª e 28ª rodadas
O primeiro clássico será em março e o segundo em setembro
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta sexta-feira (6), a tabela básica da Série B do Brasileiro 2026. O Ceará estreia em casa contra o São Bernardo, enquanto o Fortaleza, estreia fora contra o Botafogo/SP. As datas básicas da 1ª rodada são 20/03 (sexta), 21/03 (sábado) ou 22/03 (domingo).
Os dois Clássicos-Rei estão previstos para a 9ª rodada, no dia 15/05 (sex), 16/05 (sáb) ou 17/05 (dom) e na 28ª rodada, 11/09 (sex), 12/09 (sáb) ou 13/09 (dom).
A última rodada da Série B está prevista para o dia 14 de novembro. O Ceará visita o CRB, enquanto o Fortaleza recebe o Vila Nova/GO.
Novidade para esta edição, os playoffs, envolvendo do 3º ao 6º colocados, serão nos dias 21 de novembro e 28 de novembro.
Jogos de Fortaleza e Ceará
Turno
1ª rodada:
Botafogo-SP x Fortaleza
Ceará x São Bernardo
2ª rodada:
Ponte Preta x Ceará
Fortaleza x Cuiabá
3ª rodada:
Fortaleza x Juventude
Cuiabá x Ceará
4ª rodada:
São Bernardo x Fortaleza
Ceará x Náutico
5ª rodada:
Londrina x Ceará
Fortaleza x Criciúma
6ª rodada:
Operário-PR x Fortaleza
Ceará x Vila Nova
7ª rodada:
Fortaleza x Goiás
Sport x Ceará
8ª rodada:
Ceará x Atlético-GO
Avaí x Fortaleza
9ª rodada:
Ceará x Fortaleza
10ª rodada:
Novorizontino x Ceará
Fortaleza x Londrina
11ª rodada:
Athletic-MG x Fortaleza
Ceará x Operário-PR
12ª rodada:
Ceará x Avaí
Náutico x Fortaleza
13ª rodada:
Fortaleza x América-MG
Criciúma x Ceará
14ª rodada:
Ceará x Botafogo-SP
CRB x Fortaleza
15ª rodada:
Fortaleza x Sport
Juventude x Ceará
16ª rodada:
Fortaleza x Ponte Petra
Goiás x Ceará
17ª rodada:
Ceará x Athletic-MG
Atlético-GO x Fortaleza
18ª rodada:
América-MG x Ceará
Fortaleza x Novorizontino
19ª rodada:
Ceará x CRB
Vila Nova x Fortaleza
Returno
20ª rodada:
Fortaleza x Botafogo-SP
São Bernardo x Ceará
21ª rodada:
Ceará x Ponte Preta
Cuiabá x Fortaleza
22ª rodada:
Ceará x Cuiabá
Juventude x Fortaleza
23ª rodada:
Fortaleza x São Bernardo
Náutico x Ceará
24ª rodada:
Ceará x Londrina
Criciúma x Fortaleza
25ª rodada:
Fortaleza x Operário
Vila Nova x Ceará
26ª rodada:
Ceará x Sport
Goiás x Fortaleza
27ª rodada:
Fortaleza x Avaí
Atlético--GO x Ceará
28ª rodada:
Fortaleza x Ceará
29ª rodada:
Londrina x Fortaleza
Ceará x Novorizontino
30ª rodada:
Operário x Ceará
Fortaleza x Athletic
31ª rodada:
Fortaleza x Náutico
Avaí x Ceará
32ª rodada:
América-MG x Fortaleza
Ceará x Criciúma
33ª rodada:
Botafogo-SP x Ceará
Fortaleza x CRB
34ª rodada:
Ceará x Juventude
Sport x Fortaleza
35ª rodada:
Ponte Preta x Fortaleza
Ceará x Goiás
36ª rodada:
Athletic x Ceará
Fortaleza x Atlético-GO
37ª rodada:
Novorizontino x Fortaleza
Ceará x América-MG
38ª rodada:
Fortaleza x Vila Nova
CRB x Ceará