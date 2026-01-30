Artista cria obra de 40 metros na areia para homenagear cão Orelha

Uma homenagem ao cão comunitário Orelha ganhou forma na areia da Praia da Galheta, em Florianópolis. Um desenho com cerca de 40 metros foi criado pelo artista visual Clayton Balduino na última quarta-feira (28), como forma de lembrar o animal, que morreu após ser brutalmente agredido na Praia Brava, na capital catarinense.

A obra foi feita a partir da técnica conhecida como land art, modalidade artística que utiliza a própria paisagem como suporte. Clayton contou que atua nesse tipo de criação há 13 anos e que o trabalho levou aproximadamente duas horas e meia para ser finalizado, aproveitando as condições favoráveis do dia.

“Fui eu mesmo que fiz a arte e também a captação das imagens. Tudo ali tem a ver com as minhas ideias. Fico muito feliz com a repercussão positiva e por estar contribuindo com essa causa, que acabou se tornando algo global, diante de um fato tão triste”, afirmou ao g1.

Natural de São Paulo, Clayton, conhecido artisticamente como Reci, vive em Florianópolis há 11 anos. Nesse período, adotou a Praia da Galheta como seu principal espaço de criação, além de também desenvolver trabalhos na Praia do Santinho, ambas localizadas no Norte da Ilha.

Segundo ele, a homenagem surgiu de forma orgânica, a partir de um novo direcionamento em seu processo criativo. “A proposta era começar a trabalhar com rostos, algo mais livre, mais artístico, buscando um pouco de realismo. Quando me deparei com o caso do Orelha, resolvi experimentar fazer o rosto dele. Estudei a imagem e fiz essa ampliação na areia. O dia ajudou, a praia estava bem grande, tudo colaborou”, contou.

O caso do cão Orelha segue sob investigação da Polícia Civil. De acordo com as autoridades, o animal foi agredido no dia 4 de janeiro, na Praia Brava, encontrado ferido por banhistas e levado a uma clínica veterinária. No entanto, não resistiu e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser submetido à eutanásia no dia seguinte.

Exames periciais apontaram que o cachorro sofreu um golpe na cabeça com um objeto contundente, sem ponta ou lâmina, que não foi localizado.

Quatro adolescentes são investigados, com o caso sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei da Capital (DEACLE). Além disso, três adultos foram indiciados por suspeita de coagir uma testemunha ligada às investigações.