Exame de DNA confirma que corpo encontrado é de corretora desaparecida

Cadáver foi achado em estado avançado de decomposição.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:50)
País
Imagem dividida mostra, à esquerda, a corretora Daiane Alves Souza no interior de elevador, em última imagem registrada antes de desaparecer em Caldas Novas, e, à direita, três agentes de segurança em região de mata onde o corpo dela foi encontrado em Goiás.
Legenda: Suspeito confessou crime e indicou o local onde estava o cadáver da vítima.
Foto: Reprodução e Divulgação/Polícia Civil de Goiás.

A identidade da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi confirmada oficialmente nesta terça-feira (3) pela Polícia Científica de Goiás (PCI-GO) através de exame de DNA. Encontrada em estado avançado de decomposição, os peritos usaram material extraído dos dentes para identificar o corpo.

Ela ficou desaparecida por mais de 40 dias, em Caldas Novas, município da região sul de Goiás, e foi encontrada morta em 28 de janeiro, às margens da rodovia GO-213, a cerca de 15 quilômetros de onde foi vista pela última vez.

O síndico do prédio da corretora, Cleber Rosa de Oliveira, confessou o assassinato e está preso. A defesa dele informou, ao portal g1, que o cliente está contribuindo com as investigações. 

O corpo de Daiane foi identificado pelo Laboratório de Biologia e DNA Forense. A Polícia detalhou que o resultado da análise será enviado ao Instituto Médico Legal Aristoclides Teixeiras (IML), na capital Goiânia, que deve providenciar a liberação dos restos mortais à família

O corpo foi encontrado somente após Cleber confessar e acompanhar os agentes de segurança ao local onde estava. Conforme as autoridades, o síndico é investigado por homicídio e ocultação de cadáver.

Além de Cleber, o filho dele, Maicon Douglas Souza de Oliveira, também foi detido por suspeita de atrapalhar as investigações das autoridades. Os advogados dele informaram que o cliente não possui qualquer envolvimento, direto ou indireto, com o crime, conforme o portal g1.

