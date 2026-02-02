Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caso Orelha: delegado diz não haver imagens de adolescentes agredindo o cão

Mais de 20 testemunhas foram ouvidas e quase mil horas de gravações de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:34)
País
cão orelha.
Legenda: Quatro adolescentes são investigados pela agressão ao cão Orelha, em Praia Brava, Florianópolis.
Foto: Reprodução

Em entrevista ao programa Fantástico neste domingo (1º), o delegado de Adolescentes em Conflito com a Lei, Renan Balbino, responsável pela investigação no "caso Orelha", afirmou que não existem imagens dos adolescentes acusados agredindo o cão. 

A informação foi confirmada pela delegada de Proteção Animal, Mardjoli Valcareggi, que também atua no caso. Segundo ela, o que existe são "indícios convergentes que levaram a essa suspeita de envolvimento de adolescentes". 

Veja também

teaser image
País

Caso Orelha: Defesa pede cautela ao compartilhar imagens de suspeitos

teaser image
País

Justiça manda plataformas excluírem posts que identifiquem suspeitos de agressão ao cão Orelha

teaser image
País

Caso Orelha: delegado-geral nega relação com advogado de suspeitos

O caso ocorreu em Praia Brava, no norte da capital Florianópolis, Santa Catarina, onde a Polícia Civil investiga a morte do cachorro comunitário conhecido como Orelha. Quatro adolescentes são investigados pelo crime. 

Conforme a reportagem, a polícia já ouviu mais de 20 testemunhas e analisa quase mil horas de gravações de câmeras de segurança. Além disso, os celulares dos jovens acusados foram apreendidos para investigação. 

Até agora, a polícia descarta a possibilidade da agressão estar ligada a desafios de internet. 

Entenda o "caso Orelha"

Orelha tinha cerca de 10 anos e era um dos três cachorros mantidos como mascotes pela comunidade da área, que alimentava e cuidava dos animais.

Após ser encontrado caído e agonizando por uma das pessoas que cuidava dele, a gravidade das lesões fez o animal ser submetido à eutanásia no dia 5 de janeiro. O procedimento indolor é indicado para aliviar sofrimento intenso em casos irreversíveis em animais.

Veja também

teaser image
País

Adolescentes investigados por morte do cão Orelha voltam ao Brasil após viagem aos EUA

teaser image
País

Artista cria obra de 40 metros na areia para homenagear cão Orelha

teaser image
Ceará

Justiça por Orelha: manifestantes protestam na Beira Mar de Fortaleza contra violência animal

Porteiro denuncia jovens

Segundo apurado pelo Fantástico, a primeira possível testemunha da agressão foi um porteiro de um dos condomínios da região, que relatou uma série de desentendimentos com um grupo de adolescentes do prédio. 

Durante uma das discussões, o homem teria fotografado alguns rapazes, enviando a foto e um áudio em um grupo de online. Na mensagem, o porteiro chegou a dizer que o grupo teria dado "pauladas" em um cachorro e os acusou de depredar um dos quiosques da praia. 

No depoimento para a polícia, no entanto, o porteiro afirmou que não testemunhou o momento da agressão ao cão Orelha. 

Pais e tios de adolescentes acusados são indiciados por coação

Após o porteiro enviar as mensagens denunciando os adolescentes, pais de dois desses jovens e o tio de um deles foram gravados por câmeras de segurança na portaria do prédio, supostamente tentando intimidar o vigilante. 

Os três, dois empresários e um advogado, foram indiciados pela Polícia Civil suspeitos de coagir a testemunha.

A coação ocorre quando uma das partes ameaça ou agride testemunhas de um processo judicial, mas também ocorre quando busca interferir com juízes, advogados, vítimas ou réus. Essa prática é considerada crime.

Outro cachorro agredido na Praia Brava

O vira-lata conhecido como Caramelo, que costumava andar ao lado de Orelha, também já sofreu maus-tratos na região da Praia Brava.

Segundo relatos, o cão foi levado ao mar, também por um grupo de adolescentes, que tentaram afogar o animal. Caramelo, no entanto, conseguiu escapar. 

Apesar da suspeita de que o mesmo grupo de jovens seja responsável pelos dois casos, o delegado Renan Balbino garantiu que o caso do cão Caramelo não tem relação com o caso do cão Orelha. A declaração foi ao ar no Fantástico neste domingo (1º). 

Até o momento, a polícia divide a investigação em cinco casos:

  • Morte do Orelha;
  • Agressões ao Caramelo;
  • Depredação e furto ao quiosque;
  • Ameaça e injúria ao porteiro;
  • Coação à testemunha. 

 


 

 

Assuntos Relacionados
cão orelha.
País

Caso Orelha: delegado diz não haver imagens de adolescentes agredindo o cão

Mais de 20 testemunhas foram ouvidas e quase mil horas de gravações de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Redação
Há 57 minutos
mae pegando filha pequena crianca no colo, homem entregando, matagal.
País

Menina de 4 anos é encontrada com vida em mata após três dias desaparecida em MG

Uma força-tarefa foi montada para localizar a criança.

Redação
31 de Janeiro de 2026
montagem mostra imagem do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ao lado de uma foto do cão Orelha.
País

Caso Orelha: delegado-geral nega relação com advogado de suspeitos

Policial foi alvo de críticas após publicação de foto com defensor dos adolescentes acusados pela morte do cão.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Artista Reci Clayton criou desenho gigante na areia para lembrar o cão Orelha.
País

Artista cria obra de 40 metros na areia para homenagear cão Orelha

Desenho feito com técnica de land art homenageia animal morto após agressão e chama atenção para caso que comoveu o país.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Uma gravação de câmera de segurança mostra uma mulher de top preto e shorts turquesa dentro de um elevador com paredes acolchoadas cinzas. Ela segura um celular próximo ao peito e olha para cima com uma expressão séria, enquanto a data
País

'Tenho medo pela minha vida': corretora morta enviou e-mail denunciando ameaças

Mensagem relatava ofensas e ataques de misoginia e etarismo.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Pessoa fantasiada com vestido longo vermelho de adornos dourados e bainha preta, desfilando em rua a noite.
País

Confira quais são os feriados e as folgas de fevereiro de 2026

Segundo mês do ano é marcado pela tão esperada festa do Carnaval.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Adolescentes investigados por morte do cão Orelha voltam ao Brasil após viagem aos EUA

A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão e recolheu os celulares dos suspeitos.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
País

Justiça mantém prisão de síndico acusado de matar corretora em Goiás

Os acusados passaram por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (29).

Redação
29 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada à mesa em uma sala de reuniões, vestindo uma camisa vermelha, com um laptop aberto em primeiro plano e cartaz na parede ao fundo.
País

Empresário acusado de matar gari em rua de BH vai a júri popular

Renê da Silva Nogueira deve responder por homicídio triplamente qualificado.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Justiça manda plataformas excluírem posts que identifiquem suspeitos de agressão ao cão Orelha

Empresas têm prazo de 24 horas para apagar o conteúdo.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Apresentador de terno escuro e camisa branca aparece em um estúdio de televisão, em pé, com uma das mãos levantadas. Ao fundo, há um grande painel com o logotipo do programa ‘Alerta Nacional’, exibindo letras vermelhas e azuis sobre fundo claro.
País

Justiça condena Sikêra Jr. por falas homotransfóbicas na TV

Declarações do apresentador foram exibidas no programa 'Alerta Nacional'.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Mãe de vítima destrói vasos de plantas em prédio de Goiás.
País

Mãe de corretora morta por síndico em Goiás destrói hall do prédio: 'Como você tem coragem?'

Nilse Alves Pontes morava no condomínio com a filha Daiane Alves Souza.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o rosto de Miguel Abdala em preto e branco e o sobrado onde ele morava, local do furto.
País

Polícia apura furto em casa de tio de Suzane von Richthofen na zona sul de SP

Imóvel foi invadido dias após Miguel Abdalla Neto ser encontrado morto; caso reacende debate sobre herança.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
País

Síndico confessa que matou corretora que estava desaparecida em Goiás

Vítima e suspeito tinham histórico de conflitos, conforme investigações.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Daiane Alves Souza.
País

Corpo de corretora é encontrado; síndico e filho são presos em Goiás

Daiane Alves Souza estava desaparecida há mais de um mês, após descer ao subsolo do prédio onde morava.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem do Orelha, cão que foi morto em Florianópolis, Santa Catarina.
País

Caso Orelha: Defesa pede cautela ao compartilhar imagens de suspeitos

Advogado dizem adolescentes estão sofrendo disseminação de desinformação, ameaças e ataques virtuais.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem do Orelha, cão que foi morto em Florianópolis, Santa Catarina.
País

Pais e tios de adolescentes são indiciados após morte de cão Orelha

Polícia Civil está investigando caso do cachorro que foi brutalmente agredido na Praia Brava.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Suspeitos de causar morte do cão Orelha já tentaram afogar outro cachorro, diz Polícia

Animal conseguiu escapar e foi adotado.

Redação
27 de Janeiro de 2026
À esquerda: Um menino negro, sorridente, com cabelos curtos. Ele veste uma regata laranja e faz um gesto de
País

Polícia de SP nega que irmãos desaparecidos no Maranhão tenham sido encontrados

Buscas seguem em andamento de forma integrada entre as forças de segurança no Nordeste.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Imagem mostra cachorro comunitário Orelha, de porte médio com pelagem escura e marrom, sorrindo com a boca aberta em frente a uma casinha de madeira. Animal foi agredido e morreu em Santa Catarina.
País

O que se sabe sobre a morte do cão comunitário Orelha em SC

Saiba o que aconteceu, quem são os suspeitos e como está a investigação.

Redação
26 de Janeiro de 2026