Justiça por Orelha: manifestantes protestam na Beira Mar de Fortaleza contra violência animal

Um grupo de pessoas realizou atos neste domingo (1º), na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, para protestar contra o crime de maus-tratos a animais e pedir a responsabilização dos jovens que mataram o cão vira-lata Orelha, em Florianópolis, Santa Catarina, no dia 4 de janeiro.

A iniciativa é um desdobramento de uma mobilização que acontece em outras capitais brasileiras, depois de Orelha, que ficava sob os cuidados de uma comunidade local, ter sido torturado por adolescentes no litoral catarinense. O animal chegou a ser socorrido, mas precisou ser submetido à eutanásia por conta da gravidade dos ferimentos.

O primeiro ato na capital cearense aconteceu às 10h, enquanto o segundo ocorreu 16h. A mobilização reuniu famílias, protetores de animais, ativistas, jovens e crianças, que levaram cartazes com mensagens contrárias à violência animal.

Um dos envolvidos na movimentação na Beira Mar, Gabriel Mendes, de 10 anos, discursou para o público. “Eu sou criança, mas logo vou me tornar adolescente. Estou aqui para dizer que nem toda criança é mal, nem todo jovem é mal. Tem muita gente da minha idade que protege os animais", disse, pedindo justiça pela morte de Orelha.

Já o secretário estadual da Proteção Animal, Erich Douglas (PSD) afirmou que é necessário avançar em mudanças na legislação, endurecer as punições para crimes de maus-tratos e garantir que a lei seja aplicada de forma efetiva.

A protetora de animais e fundadora da ONG Anjos da Proteção Animal (APA), Stefanie Rodrigues, destacou que o movimento vai além de um caso isolado e representa a luta por respeito, políticas públicas eficazes e justiça para todos os animais que não têm voz.

Protestos em capitais brasileiras

Protestos semelhantes ao de Fortaleza foram registrados em cidades como São Paulo (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Vitória (ES) e Rio Branco (AC).

Em São Paulo, participantes do ato vestiram, em grande número, roupas pretas e também camisetas com uma imagem do cão e frases como "Não foi só um latido, foi um chamado por justiça!".

Adesivos com mensagens semelhantes foram distribuídos entre o público, composto por pessoas de todas as idades, algumas levando seus animais. A mobilização aconteceu na Avenida Paulista.

O caso do cão Orelha foi denunciado à polícia no dia 16 de janeiro. Inicialmente, quatro adolescentes foram investigados pela Polícia Civil de Santa Catarina, suspeitos de participação no crime. No entanto, o envolvimento de um deles foi descartado recentemente e o rapaz passou de suspeito para testemunha.