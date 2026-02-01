Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mataram o “Orelha”, mas me lembrei do “Galdino”

Escrito por
Gregório José producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Gregório José é jornalista

Confesso ao leitor, assim de saída, que li a notícia e precisei reler. Não por dificuldade de compreensão, mas por incredulidade moral. Simples assim. Enquanto isso, o espanto ficou aqui, largado na calçada, olhando para o céu como quem pergunta onde foi que erramos outra vez.

Li a notícia e fiquei ali, parado diante da tela, como se o absurdo tivesse estendido a mão para me sacudir. Dois adolescentes suspeitos de agredir a ponto de terem que sacrificar o cão Orelha estão nos Estados Unidos. Dois ficaram no Brasil, a serem investigados. Os que partiram viajaram para fora, segundo a polícia uma viagem programada antes do episódio, mas e se não fosse assim expresso nessa formalidade burocrática que tudo explica e nada esclarece. Eu me pergunto se essa saída foi providencial ou organizada, fruto de um lance de sorte ou de um cálculo silencioso feito por mãos adultas que ordenam destinos de jovens enquanto a vida e a lei aguardam em fila Brasil afora

Orelha era mais que um cão comunitário. Era presença constante no dia a dia de moradores da Praia Brava, um personagem discretamente amado. Sua morte por maus tratos gerou comoção e espanto porque a violência gratuita contra um ser que simplesmente existia ao lado de todos rompeu uma linha tênue de civilidade.

E vira e mexe somos surpreendidos no Brasil por jovens que matam pessoas, como aconteceu com o índio Galdino, incendiado enquanto dormia, ou por jovens que matam animais como se estivessem ensaiando a insensibilidade que o mundo adulto tanto teme. São episódios que nos deixam atônitos e nos forçam a encarar a pergunta que nunca deveria ficar sem resposta É preciso um basta a essa indiferença tão perversa. Quanto mais vidas, humanas ou não, serão reduzidas a estatística ou a manchete passageira enquanto a sociedade se anestesia diante do sofrimento alheio

Não se trata apenas de justiça penal ou de rito processual. Trata-se de um país que precisa reavaliar seus valores mais básicos e decidir se a crueldade será sempre respondida com desdém ou com o rigor moral que uma comunidade sensível exige. Que Orelha não seja apenas lembrado por sua morte mas pelo que sua ausência exige de todos nós.

E é aí que mora o verdadeiro escândalo. Não apenas no crime, não apenas na viagem, não apenas na dúvida se foi fuga ou coincidência. O escândalo está em perceber que seguimos adiando o choque moral que deveria nos paralisar. Um cão morto, um indígena queimado, uma juventude que olha a vida como quem descarta um objeto quebrado. Orelha não pode voltar, Galdino não voltou, mas nós ainda estamos aqui, com a chance rara e incômoda de escolher se continuaremos assistindo a essas tragédias como quem boceja diante do noticiário ou se, enfim, aceitaremos que algo em nós também precisa ser julgado. Porque quando a crueldade se repete e a sociedade apenas observa, já não há inocentes absolutos, apenas cúmplices silenciosos.

Gregório José é jornalista

Empresário
Colaboradores

O custo da dispersão para o varejo

No varejo contemporâneo, a dispersão é uma forma sofisticada de autossabotagem

Assis Cavalcante Júnior
Há -33 segundos
Francisco Gildemir Ferreira da Silva é professor
Colaboradores

Concessões aeroportuárias e o tempo da arrecadação: lições do caso Fortaleza

Francisco Gildemir Ferreira da Silva
Há 1 hora
Marcius Tadeu Maciel Nahur é filósofo
Colaboradores

Verdade, liberdade e contemporaneidade caótica

Marcius Tadeu Maciel Nahur
Há 1 hora
Jornalista
Colaboradores

Mataram o “Orelha”, mas me lembrei do “Galdino”

Gregório José
Há 1 hora
Erich Douglas é vereador de Fortaleza e secretário estadual da Sepa
Colaboradores

O caso Orelha e o limite da paciência diante de leis que falham

Erich Douglas
31 de Janeiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Ética e política

Gonzaga Mota
31 de Janeiro de 2026
Fernanda Leite é jornalista
Colaboradores

Sem educação, a violência contra animais continuará sendo só notícia

Fernanda Leite
30 de Janeiro de 2026
Diego Barreto é superintendente do Procon Ceará
Colaboradores

Quando o consumidor encontra orientação, o direito acontece

Diego Barreto
30 de Janeiro de 2026
Marcelo Dourado e Paula Nogueira são advogados
Colaboradores

O paradoxo do gás brasileiro

Marcelo Dourado e Paula Nogueira
29 de Janeiro de 2026
Kátia Miranda é neuropsicopedagoga
Colaboradores

Mães atípicas e a inclusão

Kátia Miranda
29 de Janeiro de 2026
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Ceará: Energias Renováveis e Poder na Era dos Data Centers

Aldairton Carvalho
28 de Janeiro de 2026
Professor da UFC
Colaboradores

Davos revelou por que o Ceará e Caucaia podem ser o “endereço” da nova economia digital

O Estado reúne uma combinação rara de potencial de energia renovável, vocação logística e um importante ativo estratégico subestimado que é a conectividade internacional

Machidovel Trigueiro Filho
28 de Janeiro de 2026
Alfredo Homsi é vice-presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC)
Colaboradores

Eleições e os riscos da intolerância política

Alfredo Homsi
28 de Janeiro de 2026
CEO Livre de Assédio e presidente do Instituto Livre de Assédio
Colaboradores

Segurança das mulheres em eventos populares: o papel das políticas públicas locais

Outro aspecto essencial é o encaminhamento adequado das mulheres que buscam ajuda

Ana Addobbati
27 de Janeiro de 2026
Professor universitário, especialista e Diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB/CE
Colaboradores

Menos litígio, mais negócio: a era da Reestruturação Preventiva

O grande diferencial desse modelo está na preservação do valor da empresa

Abimael Carvalho
27 de Janeiro de 2026
Henrique Alckmin Prudente é professor
Colaboradores

Educação Ambiental: a sua casa é a melhor escola

Henrique Alckmin Prudente
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

O “dono” da “Bola”

Mas ele não se limitou apenas a bagunçar as trocas comerciais. Na política externa, deseja impor sua vontade acima de tudo

Gilson Barbosa
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Acordo trabalhista

Desde novembro de 2017, a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467) incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT (artigo 484-A) a possibilidade (agora legal) de rescisão contratual de trabalho por acordo mútuo

Valdélio Muniz
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Depois do Master e Reag os olhos se voltam ao BRB

Gregório José
25 de Janeiro de 2026
João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro
Colaboradores

Crime agrava o ônus demográfico

João Guilherme Sabino Ometto
25 de Janeiro de 2026