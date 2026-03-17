Pedágio: inclusão lenta

Assim como em The Phantom Tollbooth surge uma passagem inesperada para um novo universo, as plataformas digitais ampliaram a visibilidade e a conexão entre famílias e profissionais especializados. Hoje, localizar um especialista costuma exigir menos tempo, menos deslocamento e menos intermediações institucionais.

Recentemente, a plataforma GetNinjas divulgou crescimento de 41% na busca por profissionais de educação especial entre janeiro e fevereiro de 2026. Segundo a direção da empresa, “nossa plataforma tem servido como um elo vital para democratizar o acesso a esses especialistas, permitindo que os pais encontrem suporte qualificado com a rapidez que o ano letivo exige.” À primeira vista, a situação lembra a experiência de Milo ao atravessar o pedágio: a impressão de que o caminho até o que se procura se tornou mais direto.

Entretanto, o verdadeiro pedágio da inclusão não está propriamente nas plataformas de buscas, mas na persistente insuficiência de políticas públicas capazes de organizar, de modo minimamente equitativo, a oferta desses serviços. Quando o Estado não assegura adequadamente distribuição de profissionais, condições de atendimento e coordenação institucional, as famílias acabam, quase inevitavelmente, recorrendo a mediações privadas para suprir lacunas que deveriam ser estruturalmente públicas. Algo semelhante ocorre na jornada de Milo em The Phantom Tollbooth: ele parte de “Expectativas”, mas logo chega a The Doldrums, a Calmaria, o lugar onde, convenientemente, nada acontece e nada muda. Logo, atravessar uma nova porta de acesso pode parecer um avanço, mas raramente significa que o caminho, de fato, foi organizado.

Por isso, interpretar o aumento das buscas como evidência direta de democratização pode ser uma leitura precipitada. O crescimento registrado pela plataforma funciona, antes, como um indicador de comportamento de procura em ambiente digital. Por fim, quando a procura cresce mais rapidamente que a estrutura pública capaz de sustentá-la, o que se amplia não é necessariamente a democratização do acesso, mas apenas a visibilidade de um problema que já existia, agora medido em cliques.

Davi Marreiro é consultor pedagógico