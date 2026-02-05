Diário do Nordeste
Prima acusa Suzane Richthofen de retirar bens de tio morto sem autorização

Silvia Gonzalez Magnani registrou boletim de ocorrência e disputa herança de médico encontrado morto em São Paulo.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:54)
Colagem com as fotos de Suzane e Silvia.
Legenda: Prima e sobrinha de Miguel Abdalla disputam a herança deixada pelo médico.
Foto: Reprodução.

A empresária Silvia Gonzalez Magnani, prima de Suzane von Richthofen, registrou um boletim de ocorrência acusando a sobrinha de ter retirado bens da casa do tio Miguel Abdalla Netto sem autorização judicial. 

Entre os itens levados estariam um carro, uma máquina de lavar, um sofá e uma cadeira. A Polícia Civil apura se o imóvel, no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, foi invadido e furtado.

Miguel, médico aposentado de 76 anos, foi encontrado morto dentro de casa no dia 9 de janeiro. A morte é tratada como suspeita, e os investigadores aguardam os laudos periciais para esclarecer a causa — uma das hipóteses é infarto.

Disputa por herança e investigação policial

O boletim foi registrado na última terça-feira (3) e não imputa diretamente o crime de furto a Suzane, mas informa que ela estaria na posse de bens do tio sem autorização judicial. 

No processo de inventário, Suzane admite ter entrado no imóvel e retirado objetos, incluindo um carro Subaru XV, alegando que a medida teria sido para proteger o patrimônio.

A acusação ocorre em meio a uma disputa pelo espólio do médico, que não deixou testamento. Silvia afirma ter vivido em união estável com Miguel por mais de dez anos e tenta o reconhecimento judicial da relação. Já Suzane sustenta ter prioridade na herança por ser parente consanguínea direta.

A Polícia Civil também investiga a troca das fechaduras da residência e o possível desaparecimento de documentos e dinheiro

Caso seja comprovada a prática de crime, Suzane, que cumpre pena em regime aberto pelo assassinato dos pais, pode perder o benefício e retornar ao sistema prisional.

