Suzane Richthofen é nomeada gestora de herança milionária após morte de tio

Condenada a 39 anos de prisão por mandar matar os próprios pais, Suzane von Richthofen agora foi nomeada pela Justiça de São Paulo como inventariante da herança de um tio, o médico Miguel Abdalla Netto, encontrado morto em janeiro.

A decisão judicial diz que o histórico criminoso dela não foi considerado no processo do inventário do patrimônio de R$ 5 milhões.

"Esclareço que o histórico criminal da herdeira não tem relevância jurídica nestes autos e, considerada a falta de manifestação de interesse por parte do outro herdeiro, é ela a única pessoa apta ao múnus [com o dever legal]", afirmou a juíza Vanessa Vaitekunas Zapater, da 1ª Vara da Família e Sucessões, na decisão. As informações são do portal g1.

Suzane disputava a gestão do inventário com Silvia Magnani, prima de primeiro grau do falecido e companheira dele por mais de uma década. Ambas solicitaram o direito de administrar os bens do médico até a conclusão da partilha da herança.

A disputa pode mudar de rumo caso exista um testamento.

Pela legislação brasileira, metade dos bens pode ser destinada livremente, enquanto a outra parte é reservada aos herdeiros legais.

Como Miguel não tinha filhos, pais ou irmãos vivos, os sobrinhos aparecem à frente dos primos na linha sucessória. Sem testamento, a herança, em tese, ficaria com Suzane e o irmão dela, Andreas.

A decisão da Justiça de São Paulo em nomear Suzane como inventariante não a torna automaticamente herdeira. Ela fica responsável por gerenciar os imóveis, contas e o carro deixado por Miguel, sob supervisão judicial, sem poder vender ou transferir nada.

O médico Miguel Abdalla Netto era irmão de Marísia, mãe de Suzane. Ele havia sido tutor de Andreas após o assassinato dos Richthofen. Os dois, no entanto, romperam anos depois.

Morte suspeita

Miguel foi encontrado morto dentro de casa, no Campo Belo, zona sul de São Paulo, na madrugada de 10 de janeiro. Um vizinho estranhou a falta de contato por cerca de dois dias, subiu no muro e viu o corpo sentado em uma poltrona no quarto. A Polícia encontrou o cadáver em avançado estado de decomposição.

A Polícia Civil trata o caso como morte suspeita e aguarda laudos periciais. O IML apontou que a principal hipótese é infarto fulminante, devido ao inchaço do coração e à ausência de sinais aparentes de violência. Casa na disputa A tensão também envolve a casa onde Miguel morava. Tanto Silvia quanto Suzane procuraram, em momentos diferentes, o vizinho que está com a chave do imóvel. Ele afirmou que só entregará o acesso mediante ordem judicial. Durante os anos de convivência com Silvia, Miguel demonstrava desconfiança em relação à sobrinha e temia manobras para acesso ao patrimônio da família, inclusive aos bens de Andreas, que herdou sozinho cerca de R$ 10 milhões após Suzane ser considerada indigna de receber a herança dos pais. Esse receio voltou à tona quando Suzane tentou liberar o corpo alegando agir para proteger os bens do filho, tentativa que não teve sucesso.

