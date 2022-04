Quadrilha cria falso estacionamento e furta sete carros durante show do Maroon 5; entenda o golpe

Uma quadrilha criou um estacionamento falso para furtar veículos de motoristas que foram para o show da banda norte-americana "Maroon 5", na última terça-feira (5), no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado, segundo o G1.

Como funcionou o golpe?

Pelo menos, sete veículos foram subtraídos. O número oficial não foi divulgado pelas autoridades. Além dos furtos destes automóveis, outros foram arrombados para o roubo de objetos.Em nota enviada ao G1, o Allianz Park informou não ter qualquer relação com o espaço onde operou o falso estacionamento.

Visitantes que buscavam estacionar o carro antes do show se deparavam com o estacionamento simulado, em um terreno na Rua Doutor Homem de Melo, no entorno do estádio.

Legenda: O falso estacionamento foi executado a cerca de 1 km de distância do local do show Foto: Google Maps



No local, conforme testemunhas, eram atendidos por supostos manobristas. Uma vítima relatou ter pagado R$ 150 pelo serviço a um grupo de sete suspeitos.



Quando as pessoas voltavam do show, não havia mais os veículos nem os falsos profissionais que a receberam. Já os carros que não foram furtados tiveram danos para a retirada dos itens guardados.

De quem é o terreno?

Conforme apuração do G1, uma casa construída no terreno foi demolida há meses para o funcionamento de um estacionamento clandestino. As informações são de que os proprietários dos imóveis não sabiam da atividade ilícita.



Os suspeitos de roubarem as pessoas durante o show do "Maroon 5" teriam quebrado o cadeado do portão para viabilizar os furtos.