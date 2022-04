Jovem é preso após pedir cédulas falsas de real em aplicativo e recebê-las em casa via Correios

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante ao receber cédulas falsas de real via os Correios, nesta segunda-feira (4), no bairro Canindezinho, em Fortaleza. Segundo a Polícia Federal (PF), ele confessou o crime e disse ter adquirido o material falsificado em um aplicativo de rede social.

No momento da prisão, o jovem recebia, em casa, R$ 1 mil em cédulas falsas, sendo 40 delas de R$ 10 e 30 de R$ 20. Conforme o órgão, também foram apreendidos celulares e um computador.

Foto: Divulgação / PF

O suspeito foi indiciado por crime de moeda falsa, conforme o artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos. O jovem encontra-se à disposição da Justiça Federal.

As investigações continuam para análise do material apreendido e para identificação dos demais envolvidos no esquema. A operação foi desenvolvida em parceria com os Correios.

Segundo a PF, somente neste ano de 2022, já foram apreendidas mais de 12.490 cédulas falsas no Ceará, totalizando R$ 1, 2 milhão em dinheiro falsificado.