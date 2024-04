Influenciador é preso suspeito de vender celulares falsos de argila em Minas Gerais

Um influenciador com quase 300 mil seguidores nas redes sociais foi preso suspeito de vender celulares falsos, feitos de argila, em Belo Horizonte. Ele foi detido nesta quinta-feira (25) em meio a uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais. Conforme o g1, o homem tem 31 anos e usou o perfil pessoal para construir uma relação de confiança com os seguidores.

Uma das vítimas denunciou o golpe em delegacia no bairro Barreiro. Para a Polícia Civil, detalhou que o suspeito chegou a fazer uma ameaça de que estava armado quando se encontraram para a entrega dos celulares e o pagamento da venda. O homem tinha colocado um anúncio de dois celulares iPhone 15 Pro Max por R$ 13 mil, e os detalhes da transação foram combinados remotamente.

"Chegando lá, o vendedor apresentou os dois aparelhos na caixa original do produto. A vítima quis conferir o conteúdo da caixa e, no momento em que ela tentou abrir, o autor a ameaçou, afirmando estar armado e exigindo que ela fizesse a transferência do valor de R$ 13 mil por Pix". Gabriel Teixeira Delegado

A vítima fez o pagamento e depois descobriu os celulares falsos.

Ação da Polícia Civil

O mandado de prisão preventiva do suspeito foi cumprido nesta quinta, no bairro Camargos, em Belo Horizonte. Além da residência do suspeito, os agentes também foram para a casa do pai dele, que é dono da chave do Pix que recebeu o pagamento de R$ 13 mil.

Apesar do investigado negar o crime, o delegado Gabriel disse que os indícios apontam para ele, sendo suspeito de extorsão majorado pelo uso de arma de fogo.