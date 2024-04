Fortaleza ganha prêmio na Sul-Americana por vitória contra Boca Juniors; veja valor

O Fortaleza garantiu um prêmio por mérito esportivo na Copa Sul-Americana de 2024 após vencer o Boca Juniors-ARG por 4 a 2, nesta quinta (25), na Arena Castelão. Com o resultado, o time cearense garantiu o bônus de US$ 115 mil (cerca de R$ 580 mil) ofertado pela Conmebol.

A premiação faz parte do regulamento da fase de grupos - triunfos contra Sportivo Trinidense-PAR e Nacional de Potosí-BOL também renderam montantes. Com mais três jogos pela frente, o Leão pode somar mais US$ 593 mil (cerca de R$ 3 milhões).

Para além da recompensa financeira, o resultado foi fundamental para o objetivo tricolor. Após essa conclusão da 3ª rodada, confirmou liderança do Grupo D com nove pontos pontos, abrindo cinco de vantagem para Boca Juniors-ARG (4), em chave complementada por Sportivo Trinidense-PAR (4) e Nacional de Potosí-BOL (1).

O próximo compromisso leonino na Sula é dia 8, diante do Nacional de Potosí-BOL, às 21h (de Brasília), com 3.900 metros de altitude. O foco do time de Vojvoda é garantir a 1ª posição do chaveamento para avançar diretamente às oitavas, como em 2023. Caso fique em 2º, participa dos playoffs.

Deste modo, a vice-liderança acrescenta mais um mata-mata no calendário com dois jogos. O rival será um dos clubes eliminados da fase de grupos da Libertadores.

Premiação da Copa Sul-Americana de 2024

Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) + US$ 115 mil (R$ 580 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

Oitavas: US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Quartas: US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10 milhões)

Campeão: US$ 6 milhões (R$ 30 milhões)