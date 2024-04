Prazer, Fortaleza: uma vitória histórica contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana

Prazer, Fortaleza! Com uma vitória histórica por 4 a 2, o time cearense se apresentou ao Boca Juniors-ARG, um dos maiores clubes do mundo. Assim, o dia 25 de abril de 2024 se eterniza na memória da Arena Castelão.

A torcida tricolor desfrutou de uma grande exibição. Com alta intensidade em campo, a equipe de Vojvoda conquistou o resultado com méritos: foi melhor e aproveitou as oportunidades.

Os argentinos Lucero (dois gols) e Pochettino (três assistências) brilharam em uma exibição coletiva positiva, que também teve dois tentos de Yago Pikachu. Para além do peso histórico, amplia vantagem na liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana, agora com nove pontos, e encaminha classificação - o Boca Juniors tem quatro.

Legenda: O Fortaleza é o líder do Grupo D da Copa Sul-Americana Foto: reprodução / Conmebol

A pele leonina, com cicatrizes e glórias, ganha mais espessura e um novo carimbo internacional. Com enredo de filme, escreve mais um capítulo que já vivenciou Libertadores, duelos com River Plate, Estudiantes e San Lorenzo, e ainda tem a decisão da Copa Sul-Americana no currículo recente.

Mais uma vez, o Fortaleza se mostra para a América do Sul. Hoje, o Boca Juniors o conheceu.

