Corpos encontrados à deriva em barco no Pará são sepultados

As nove vítimas encontradas em um barco à deriva na região de Bragança, no Pará, no dia 13 de abril, foram sepultadas nesta quinta-feira (25). O enterro ocorreu no Cemitério São Jorge, em Belém, com a participação das equipes que trabalharam no resgate dos corpos e na perícia.

Houve uma cerimônia laica antes do enterro. Apesar da análise das arcadas dentárias e das amostras de DNA, nenhuma vítima foi identificada.

As investigações estão sendo feitas pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília. Além disso, nesta semana a Polícia Federal (PF) divulgou que acionou a ajuda da Interpol para conseguir identificar as vítimas.

Relembre o caso

A perícia trabalha buscando saber quem são os corpos encontrados — analisando arcadas dentárias e amostras de DNA — mas ainda não encontraram resultados decisivos.

A suspeita é de que todos os que estavam na pequena embarcação devem ter morrido de fome e sede no oceano. Foram encontrados 27 celulares danificados pela água, mas a perícia apontou que o barco tinha capacidade máxima de comportar entre 30 e 40 pessoas.

Objetos e documentos encontrados junto aos corpos sugerem que as vítimas sejam migrantes do continente africano, da região de Mauritânia e Mali. No entanto, ainda não é possível descartar a existência de vítimas de outras nacionalidades.

Os trabalhos de identificação são realizados na sequência da ação de resgate, que teve participação da Polícia Federal, Marinha do Brasil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Defesa Civil, Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, Defesa Civil do Pará, Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito de Bragança e Prefeitura de Bragança.