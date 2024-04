Corpos encontrados em barco no Pará serão sepultados sem identificação nesta quinta (25), informa PF

Os nove corpos encontrados em uma barco à deriva na região de Bragança, no Pará, no dia 13 de abril, serão temporariamente sepultados na manhã desta quinta-feira (25), em Belém. Até o momento, as vítimas não foram identificadas.

De acordo com a Polícia Federal (PF), os nove corpos serão enterrados no cemitério São Jorge, bairro belenense da Marambaia.

“O procedimento é de inumação, pois permite que, caso seja do interesse das famílias, possa ser exumado e sepultado em outro local”, explicou a PF, em nota.

Na ocasião, haverá uma cerimônia laica promovida por instituições que participaram do resgate, sendo elas: Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Científica do Pará, Guarda Municipal de Bragança, Defesa Civil do Estado, Defesa Civil de Bragança, a Organização Internacional das Nações Unidas para as Migrações (OIM) e o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

INTERPOL FOI ACIONADA