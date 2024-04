Três pessoas são indiciadas por morte de advogado no Centro do Rio

Os três suspeitos de envolvimento na morte de um advogado no centro do Rio de Janeiro, foram indiciados pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (24). O trio está preso desde o início de março. Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado a tiros próximo à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), em fevereiro. As informações são do g1.

Além do policial militar Leandro Machado, também foram indiciados Eduardo Sobreira Moraes e Cezar Daniel Mondêgo de Souza. O caso está a cargo do Ministério Público do Rio de Janeiro, que poderá ou não denunciar os envolvidos.

As investigações da polícia apontam que a motivação do crime poderia ter a ver com o setor de apostas online, contudo, não há confirmação desta hipótese.

Conforme a corporação, outra investigação está aberta apurando o envolvimento de outras pessoas no caso. Intimações já foram enviadas a testemunhas.

Adilson Oliveira Coutinho Filho, patrono da Salgueiro, e outras oito pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão suspeitos de participação na morte de Crespo, em 9 de abril.

ENTENDA O CASO

O crime ocorreu na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio de Janeiro, aproximadamente às 17h do dia 26 de fevereiro. O corpo de Rodrigo foi encontrado a cerca de 50 metros da sede da OAB.

A morte foi registrada por câmeras de segurança, que mostram um Gol branco estacionado perto do escritório de Rodrigo. Um homem encapuzado saiu do veículo e andou em direção ao advogado. Apenas quando estava perto, efetuou os primeiros disparos. Um acompanhante de Rodrigo fugiu.

O advogado caiu no chão e ainda foi atingido por mais tiros. Conforme o g1, no local, os investigadores recolheram 11 cápsulas. A CNN Brasil detalhou que todos os tiros foram nas regiões do rosto e do tórax. Os criminosos fugiram no carro branco.

Leandro Machado providenciou os carros utilizados na ação criminosa, já Cezar Daniel foi responsável por monitorar o advogado e tinha cargo na Assembleia Legislativa do RJ (Alerj).

Acompanhando os últimos momentos da vítima, Eduardo Sobreira teria dirigido o carro para Cezar.