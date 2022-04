Professora do DF é presa por tráfico de drogas após ensinar receitas com maconha na internet

Uma professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa quinta-feira (7). A mulher de 33 anos ensinava receitas culinárias tendo a maconha como principal ingrediente.

A educadora começou a ser investigada pela 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires, há cerca de um mês, após anunciar a venda de LSD na internet.

Os policiais chegaram à residência da suspeita, no Riacho Fundo, por força de um mandado de busca e apreensão. No local, havia porções de maconha, LSD, MDMA, que é um princípio ativo do ecstasy, e uma balança de precisão.

Legenda: Educadora ensinava preparações culinárias na air fryer à base de maconha Foto: Reprodução

Segundo os investigadores, a professora usava as redes sociais para ensinar preparos à base de maconha, como manteiga.

A mulher foi detida e conduzida à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP). Caso seja condenada, ela pode pegar de 5 a 15 anos de prisão.